Action de mobilisation devant l'usine Cascades de Cabano

CABANO, QC, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Les membres du syndicat de l'usine Cascades à Cabano se mobilisent aujourd'hui pour manifester leur mécontentement devant l'attitude antisyndicale de leur employeur. Ce dernier refuse en effet de maintenir le salaire des délégués quand ceux-ci sont libérés pour préparer la négociation de leur première convention collective. Les travailleuses et travailleurs dénoncent également le fait que les cotisations syndicales sont prélevées de manière fautive, dans le non-respect des règlements du syndicat. Par conséquent, une plainte pour entrave aux activités du syndicat par l'employeur a été déposée au Tribunal administratif du travail.

« Après la fondation du syndicat en juillet dernier, nous avons rencontré l'employeur pour lui prouver notre volonté à établir de saines relations de travail. Amorcer la négociation de notre première convention sur de bonnes bases était l'objectif de cette réunion. La direction nous a alors assuré qu'elle comprenait et respectait la nouvelle réalité syndicale de l'organisation. En dépit des belles paroles, ses gestes démontrent le contraire : nous sentons que l'employeur se livre à des manœuvres antisyndicales. Aujourd'hui, nous passons à l'action pour que ça change dans l'usine. Nous avons des droits et nous les ferons

respecter ! », déclare Pierre-Luc Pelletier, président du syndicat.

« La direction de Cascades Cabano devra faire preuve de bonne foi. Elle a des responsabilités et doit se conformer aux lois qui encadrent les relations de travail d'un groupe syndiqué. L'employeur a intérêt à entamer la négociation dans le respect des membres, sinon, il n'aura qu'à bien se tenir devant la mobilisation que les salarié-es, appuyés par la Fédération de l'industrie manufacturière, peuvent déployer pour atteindre la reconnaissance méritée », annonce Kevin Gagnon, président de la FIM-CSN.

« Aujourd'hui, nous sommes ici pour soutenir les salarié-es de Cascades dans leur mobilisation. Négocier un premier contrat de travail n'est pas une mince tâche et nous soutiendrons les membres du début jusqu'à la fin de cette aventure », prévient Pauline Bélanger, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Cascades Cabano-CSN représente plus de 80 membres, affiliés à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui rassemble quelque 252 syndicats et plus de 22 000 travailleuses et travailleurs de toutes les régions du Québec. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL-CSN) regroupe plus de 75 syndicats représentant, sur une base régionale, quelque 9000 membres dans tous les secteurs d'activité, publics et privés.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Ursule Ferland, Service des communications de la CSN, 514 578-1573 | [email protected]