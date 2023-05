MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Prenez avis que la Cour supérieure du Québec a autorisé l'exercice d'une action collective pour le compte de toutes les victimes d'agressions sexuelles commises par un membre religieux des Frères Maristes survenues n'importe où et à n'importe quel moment dans la province de Québec.

La présente action collective vise à obtenir une compensation monétaire pour les préjudices subis par les victimes, en plus d'une somme de 20 millions de dollars à titre de dommages punitifs et exemplaires.

Vous n'avez rien à faire pour l'instant si vous désirez être membre de cette action collective. Si vous ne faites rien, vous serez alors lié par tout jugement rendu dans le cadre de l'action collective ou tout règlement, si un tel règlement survient. Cependant, si vous désirez vous exclure de cette action collective, vous devez en aviser le greffier de la Cour supérieure du district d'Iberville, le tout en conformité avec l'article 580 du Code de procédure civile.

Les membres sont invités à communiquer avec les avocats du groupe pour obtenir plus d'information sur l'action collective et afin de connaître leurs droits. Les communications sont gratuites, confidentielles et protégées par le secret professionnel :

Me Pierre Boivin, [email protected]

Me Robert Kugler, [email protected]

Me Jérémie Longpré, [email protected]

Kugler Kandestin, S.E.N.C.R.L.

Place Ville-Marie, Suite 1170

Montréal, Québec, H3B 2A7

Tél. (514) 878-2861/ Sans frais : 1-844-999-2861

Télécopieur : (514) 875-8424

www.kklex.com

Le tribunal a autorisé l'utilisation de pseudonymes pour l'identification du demandeur et des membres du groupe dans les procédures, les pièces et tout autre document produit au dossier de la Cour dans le but de protéger leur identité.

Il est à noter que la présente action collective ne vise pas les cas des victimes d'agressions sexuelles commises au centre d'hébergement le Patro Lokal à St-Hyacinthe, entre 1970 et 1986, puisque ces victimes sont déjà visées par une autre action collective, soit celle de Association des amis du Patro Lokal de St-Hyacinthe c. Les Frères Maristes.

Soyez avisé que le présent avis constitue un avis abrégé autorisé par le tribunal. Les membres du groupe sont encouragés à consulter l'avis complet, qui contient des informations supplémentaires, sur le site Internet des avocats du groupe : www.kklex.com (sous l'onglet « Actions collectives actives »).

Le présent avis a été autorisé par l'honorable Sylvain Lussier, juge à la Cour supérieure du Québec.

SOURCE Kugler Kandestin