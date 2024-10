L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'un projet d'infrastructure fédéral d'environ 29 millions de dollars qui a permis d'améliorer et de moderniser l'Aquacourt des sources thermales Radium. Les membres de la collectivité ont souligné la fin des travaux de rénovation au cours d'une cérémonie qui visait aussi à célébrer le 75e anniversaire du début des travaux de construction de l'Aquacourt. À l'époque, il s'agissait du premier grand projet de construction à être entrepris dans les parcs nationaux de l'Ouest canadien après la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux travaux de modernisation, l'Aquacourt des sources thermales Radium propose désormais une expérience moderne, sécuritaire, accessible et inclusive aux visiteurs et aux membres de la collectivité.

Les sommes investies dans l'Aquacourt ont permis de moderniser les systèmes mécaniques et électriques du bâtiment, ainsi que d'installer une technologie écoénergétique qui tire parti de l'énergie géothermique des sources thermales. De plus, des améliorations ont été apportées à la piscine d'eau froide pour mieux protéger le bâtiment contre les inondations et accroître la sécurité des visiteurs, ce qui procure à l'établissement une résilience accrue face aux changements climatiques. L'installation de ponceaux sous le bâtiment permet de canaliser l'eau de manière à protéger les fondations contre l'érosion et à préserver les plans d'eau avoisinants qui servent d'habitat au poisson. Par ailleurs, le restaurant, la boutique de cadeaux et les vestiaires ont tous été rénovés pour enrichir l'expérience du visiteur. Enfin, une nouvelle terrasse a été aménagée sur le toit et plusieurs dispositifs pour accroître l'accessibilité ont été installés, dont des mains courantes, des lève-personnes, et des améliorations ont également été apportées à l'entrée et à la sortie du site.

Par ses investissements dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada protège et conserve les trésors nationaux tout en soutenant les économies locales et en contribuant à la croissance du secteur touristique. En investissant dans l'Aquacourt des sources thermales Radium, un édifice fédéral du patrimoine classé, il veille à ce que les générations futures puissent se rapprocher de la nature du parc national Kootenay pendant des années à venir. Ces réparations et ces améliorations accroissent la sécurité du public, enrichissent l'expérience du visiteur, contribuent aux efforts de conservation de Parcs Canada par l'intégration de technologies vertes et la sauvegarde d'habitats naturels, renforcent la résilience climatique et protègent le patrimoine bâti du Canada.

« Aujourd'hui, nous soulignons l'achèvement de travaux d'amélioration de l'infrastructure essentielle à l'Aquacourt des sources thermales Radium, un projet réalisé grâce à un financement fédéral de 29 millions de dollars pour l'infrastructure. Ces travaux ont pour effet d'accroître la qualité et l'accessibilité des services, ce qui procure des avantages concrets aux visiteurs, aux collectivités locales, aux entreprises et à l'industrie touristique du pays, tout en contribuant à la conservation de l'habitat du poisson et à la mise en œuvre de technologies vertes. Les sources thermales Radium revêtent une importance particulière pour les Nations autochtones qui ont des liens de longue date avec ce secteur. Par l'intermédiaire de Parcs Canada, le gouvernement cherche à travailler en collaboration avec les peuples autochtones afin d'honorer les liens qui les unissent à ce territoire, et il est résolu à investir pour assurer la pérennité de ces biens précieux. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les Secwépemc connaissent depuis longtemps l'importance spirituelle des sources thermales Radium. Il s'agit d'un lieu de détente et de guérison qui permet de se rapprocher de la nature au fil des saisons. Ces sources thermales ont la même valeur culturelle pour les Secwépemc aujourd'hui que pour nos ancêtres. »

Kukpi7 Barb Coté

Kukpi7 de la bande des Shuswap (Kenpesq't), de la Nation des Secwépemc

L'Aquacourt des sources thermales Radium, qui se trouve dans le parc national Kootenay, a été ouvert au public en 1951. Il est un édifice fédéral du patrimoine classé en raison de ses associations historiques, ainsi que de ses valeurs architecturales et environnementales.

Bâtiment en béton et en pierre de style moderniste, l'Aquacourt a été conçu par l'architecte Ernest T. Brown afin de créer un espace relaxant et accueillant pour les visiteurs. Il forme un cube visuellement équilibré sur un plan symétrique en U caractérisé par des lignes horizontales robustes et des toits plats.

afin de créer un espace relaxant et accueillant pour les visiteurs. Il forme un cube visuellement équilibré sur un plan symétrique en U caractérisé par des lignes horizontales robustes et des toits plats. L'eau des sources thermales est à une température de 45,5 o C à sa source. Elle jaillit à un rythme de 1 800 litres à la minute et contient plus de 700 mg de minéraux par litre. Les cinq principaux minéraux présents dans l'eau chaude inodore des sources thermales Radium sont le sulfate, le calcium, le bicarbonate, la silice et le magnésium.

C à sa source. Elle jaillit à un rythme de 1 800 litres à la minute et contient plus de 700 mg de minéraux par litre. Les cinq principaux minéraux présents dans l'eau chaude inodore des sources thermales Radium sont le sulfate, le calcium, le bicarbonate, la silice et le magnésium. Les sources thermales Radium forment le plus grand des trois établissements thermaux gérés par Parcs Canada. Les deux autres sont : les sources thermales Upper Hot Springs de Banff , dans le parc national Banff , et les sources thermales Miette, dans le parc national Jasper.

