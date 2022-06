MISSISSAUGA, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - L'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la police régionale de Peel font le point sur les accusations supplémentaires portées à la suite d'un incident non provoqué au Centre islamique Dar Al-Tawheed à Mississauga.

Le 19 mars 2022, Mohammad Moiz Omar serait entré dans le Centre islamique Dar Al-Tawheed à Mississauga et il aurait utilisé un vaporisateur chasse-ours en direction des membres de la mosquée en brandissant une hachette. À la suite de l'événement, Mohammad Moiz Omar, un homme de 24 ans de Mississauga, a été accusé de plusieurs infractions.

Aujourd'hui, il a été lu devant la cour que le directeur adjoint du Service des poursuites pénales du Canada et le sous-procureur général adjoint du ministère du Procureur Général ont consenti à ce qu'une procédure liée au terrorisme soit lancée contre Mohammad Moiz Omar. Les infractions dont Mohammad Moiz Omar est accusé constituent des activités terroristes en vertu de l'article 2, paragraphes 83.01(1)(b) et 83.27 du Code criminel du Canada. Il a été accusé des infractions suivantes :

Agression armée (deux armes)

Administration d'une substance délétère avec l'intention de mettre la vie en danger ou de causer des lésions corporelles

Possession d'une arme dans un dessein dangereux pour le public

Profération de menace de causer la mort ou des lésions corporelles

Port d'armes dissimulées

Méfait à l'égard de biens religieux

« Notre communauté mérite de se sentir en sécurité, et il s'agit d'un droit fondamental. Pour toute tentative visant à mettre en danger la sécurité de ses membres, tous les efforts nécessaires seront déployés afin de traduire les responsables en justice. Cet événement a profondément touché les gens présents au Centre islamique Dar Al-Tawheed et a des répercussions dans toutes nos communautés religieuses. Ils devraient pouvoir se rassembler pacifiquement, en toute sécurité et sans crainte, a déclaré le chef de la police régionale de Peel, Nishan Duraiappah. Notre service est déterminé à continuer de travailler avec nos partenaires et la collectivité pour veiller à ce que la haine et la violence n'aient pas leur place dans notre communauté. »

« Cet événement au Centre islamique Dar Al-Tawheed a eu de profondes répercussions sur notre communauté. Avec ces accusations supplémentaires, nous, de même que nos partenaires policiers et judiciaires, démontrons notre engagement à mener une enquête approfondie et à faire en sorte que les actes de haine ne soient jamais tolérés dans notre région », a affirmé le chef Nishan Duraiappah.

« Le succès de cette enquête est attribuable à la force des partenariats de nos services policiers. De concert avec la police régionale de Peel et nos autres partenaires, la GRC lutte fermement contre les extrémistes violents motivés par des idéologies et demeure déterminée à assurer la sécurité de tous les Canadiens. »

- Surintendant principal Matt Peggs, Officier responsable des enquêtes criminelles de la Division O de la GRC

Si vous croyez avoir été témoin ou si vous êtes au courant d'activités criminelles reliées à l'extrémisme ou d'activités suspectes qui pourraient constituer une menace pour la sécurité publique ou la sécurité nationale, nous vous invitons à en faire part à la police régionale de Peel en appelant au 905 453-3311 ou, au Canada, au Réseau info-sécurité nationale en appelant au 1 800 420-5805.

Quiconque possède des renseignements relatifs à cette enquête est prié d'appeler les enquêteurs de la police régionale de Peel au Bureau des enquêtes criminelles de la 12e Division au 905 453-2121, poste 1233. Les renseignements peuvent aussi être transmis de façon anonyme en communiquant avec Échec au crime de Peel au 1 800 222-TIPS (8477) ou en visitant le site www.peelcrimestoppers.ca .

