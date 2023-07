MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Montréal conserve la première place pour l'accueil d'événements associatifs internationaux dans les Amériques. Pour une sixième année consécutive, l'International Meetings Statistics Report de l'Union des associations internationales (UIA), consacre Montréal en tant que destination d'affaires de premier plan.

Cette distinction prestigieuse - décrochée onze fois dans les douze dernières années - souligne le leadership de Montréal en tant que destination incontournable pour les congrès, les conférences et les événements associatifs d'envergure mondiale.

Avec 90 événements du genre accueillis à Montréal en 2022, majoritairement au Palais des congrès mais également dans certains hôtels et centres universitaires, la métropole se positionne au 12e rang d'un classement mondial mené par Bruxelles, et confirme un pouvoir d'attraction toujours aussi fort malgré la pandémie.

Une stature internationale doublement confirmée

Grâce à ses infrastructures performantes, au dynamisme de son réseau de recherche dans ses secteurs clés (notamment les sciences de la vie, les technologies propres ou encore l'intelligence artificielle) et à la richesse de son écosystème d'innovation, Montréal continue de séduire les organisations internationales les plus influentes.

Cette reconnaissance renforce ainsi la position de Montréal en tant que catalyseur de l'industrie des congrès et des événements en Amérique. En plus de générer des retombées économiques significatives pour la ville, ces événements internationaux contribuent à accroître la richesse intellectuelle de Montréal et à asseoir sa notoriété sur la scène mondiale.

Ce résultat intervient un mois après que Montréal a également confirmé son statut de première destination pour l'accueil des événements associatifs internationaux en Amérique du Nord, selon un classement annuel établi par l'International Congress and Convention Association (ICCA).

« Cette reconnaissance témoigne de l'engagement continu de Montréal et du Palais à offrir un accueil sans pareil à tous les événements que nous recevons. Le Palais est fier de jouer un rôle clé dans la venue de ces événements à Montréal et dans le succès de la ville en tant que destination de choix. Je me réjouis de voir qu'au-delà des retombées économiques générées, le savoir-faire et le savoir-être de notre métropole innovante et multiculturelle continuent de briller au niveau international. »

- Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Tourisme Montréal joue un rôle actif dans l'attraction des événements d'affaires à Montréal et cette reconnaissance vient féliciter nos efforts. En plus d'une infrastructure de qualité, la métropole profite d'une position stratégique et d'une offre culturelle et gastronomique incomparable, ce qui en fait une destination prisée des voyageurs d'affaires du monde entier ! »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

