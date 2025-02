SHERBROOKE, QC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Les femmes continuent de faire face à des défis persistants en matière d'équité salariale, à une sous-représentation dans les emplois bien rémunérés, à une charge disproportionnée des responsabilités en matière de soins et à un manque de possibilités d'avancement professionnel. La création de possibilités économiques et de leadership pour les femmes entraînera une économie plus prospère et plus résiliente pour tout le monde au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Élisabeth Brière, ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi d'un financement de 287 639 $ à la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie (FCCE) afin de faire progresser la sécurité économique et la prospérité des femmes en Estrie.

Ce financement permettra de contrer les inégalités et les obstacles systémiques qui touchent de façon disproportionnée les immigrantes et les nouvelles arrivantes, afin qu'elles aient un meilleur accès aux ressources, aux possibilités et aux soutiens nécessaires pour s'épanouir dans leur carrière, leur collectivité et leur vie.

L'annonce d'aujourd'hui fait partie d'un investissement de 100 millions de dollars dans des opportunités économiques et de leadership pour les femmes de partout au Canada. Le gouvernement du Canada fait progresser l'égalité en ce qui concerne le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre par l'inclusion des personnes de tous les genres, y compris les femmes, à la vie économique, sociale et politique du Canada.

« De nombreuses femmes continuent de se heurter à des défis, notamment concilier les responsabilités en matière de soins, surmonter les inégalités salariales et accéder à des postes de direction. Ces obstacles touchent de manière disproportionnée les communautés racisées et sous-représentées, y compris les femmes immigrantes. En s'attaquant aux obstacles systémiques, ce projet aura une incidence importante pour les femmes immigrantes en Estrie. Ensemble, avec des organismes comme la FCCE, nous veillons à ce que toutes les femmes aient les possibilités dont elles ont besoin pour réussir et contribuer pleinement à notre économie. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« C'est tellement important que les femmes immigrantes et racisées puissent trouver leur place et s'épanouir sur le plan économique. Le projet de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie permettra à notre communauté de progresser et d'effectuer des changements systémiques. Je suis fière que le gouvernement du Canada soutienne ce projet et j'ai hâte d'en voir les retombées.

»L'honorable Élisabeth Brière, ministre du Revenu national

« Ensemble, assurons une pleine contribution des organisations pour une prospérité des femmes immigrantes et racisées. »

Mariame Cissé, directrice adjointe et responsable du comité femmes, Fédération des communautés culturelles de l'Estrie

Les salaires des femmes ont augmenté de façon constante depuis les années 1990, mais des disparités persistent. En 2024, au Canada , les femmes ont gagné 89 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. L'écart salarial est plus important pour les immigrantes, lesquelles ont gagné 82 cents pour chaque dollar gagné par les hommes.

, les femmes ont gagné pour chaque dollar gagné par les hommes. L'écart salarial est plus important pour les immigrantes, lesquelles ont gagné pour chaque dollar gagné par les hommes. Les femmes sont surreprésentées dans les professions peu rémunérées. Comparativement à 16,2 % des hommes, 28,2 % des femmes travaillent dans les cinq professions les moins bien rémunérées au Canada (emplois dans la vente et les services, prestataires de soins, et postes de soutien administratif).

