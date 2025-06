Accroître la productivité des PME québécoises - Près de 8,5 M$ à Cotech pour agrandir et automatiser son usine à L'Isle-Verte

L'ISLE-VERTE, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Mélanie Joly, ainsi qu'Investissement Québec annoncent que des investissements de 8 440 000 $ ont été réalisés dans Cotech, une entreprise manufacturière se spécialisant en équipements agricoles, de déneigement et d'excavation. Ces aides financières ont permis à l'entreprise d'agrandir son usine, située à L'Isle-Verte, et d'acquérir des équipements automatisés, qui augmenteront sa productivité.

En plus de créer des emplois, ce projet, évalué à quelque 18 millions de dollars, aidera Cotech à gagner en efficacité et à poursuivre son essor. Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la croissance et la productivité des entreprises pour les rendre plus attrayantes et compétitives dans des secteurs stratégiques comme le manufacturier.

Citations :

« Grâce à ses produits innovants, Cotech est reconnue comme une entreprise chef de file dans son domaine depuis plus de vingt-cinq ans. Je suis fière qu'elle soit établie à L'Isle-Verte, ici même dans notre circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata, créant ainsi de la richesse et des emplois au bénéfice de toute notre collectivité. Félicitations à l'équipe pour ce projet d'expansion visionnaire, qui contribuera à dynamiser encore davantage notre région! »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« L'une des priorités du gouvernement du Canada est d'assurer la prospérité des collectivités et dans cet esprit, les PME sont essentielles à la croissance économique du pays. C'est pourquoi DEC est fier d'investir dans ce projet, qui contribuera à augmenter la productivité et la capacité de production de Cotech et qui aura des retombées positives sur toute la région du Bas-Saint-Laurent. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Encourager la productivité, c'est une façon efficace de protéger nos PME et notre économie. Ces investissements permettront à Cotech d'accélérer son virage vers l'automatisation pour être encore plus performante dans son secteur d'activité. C'est avec de tels projets d'avenir qu'on peut consolider la présence de nos PME et de tout le Québec sur le marché nord-américain. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« En plaçant l'automatisation au cœur de ses priorités stratégiques, Cotech est en mesure de poursuivre sa croissance et d'approfondir son ancrage dans le Bas-Saint-Laurent. Investissement Québec, en tant qu'acteur de premier plan dans le soutien de ce type d'initiative, salue ce nouveau jalon, qui permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production tout en demeurant à la fine pointe de la technologie. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Ce projet est une réponse directe à la croissance soutenue de la demande pour nos produits, et reflète notre volonté de mieux servir nos clients tout en maintenant les plus hautes normes de qualité. Cet investissement assure notre compétitivité sur le marché nord-américain. C'est aussi un geste fort qui témoigne de notre engagement à long terme envers notre région, nos employés et l'avenir de notre secteur. »

Etienne Côté, président de Cotech



Faits saillants :

Depuis plus de vingt-cinq ans, Cotech est un manufacturier d'équipements agricoles ainsi que de déneigement et d'excavation. L'entreprise conçoit et fabrique des accessoires innovants, de qualité supérieure, adaptés aux équipements de petite et moyenne capacité tels que des grattes à neige, des godets d'excavatrices et de chargeuses à roues ainsi que des fourches à palettes et agricoles.

L'appui financier comprend un prêt de 4 500 000 $ provenant du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, un prêt de 2 440 000 $ accordé à même les fonds propres d'Investissement Québec ainsi qu'une contribution remboursable de 1 500 000 $ de DEC attribuée en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation.

Le programme ESSOR a pour but d'appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Amélie Martineau,Attachée de presse, Bureau de circonscription de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Tél. : 418 551-0975; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158; Véronique Simard, Directrice des opérations et directrice des communications par intérim, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]