OTTAWA, ON, le 25 juin 2021 /CNW/ - Les infrastructures sont au cœur de la vie quotidienne de tous les Canadiens, et font progresser notre économie et stimulent la prospérité de nos collectivités. Elles aideront grandement notre pays à faire le nécessaire pour parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. Les sommes consacrées aux infrastructures doivent être triplement bénéfiques : elles doivent faire croître notre économie et créer des emplois, permettre de lutter contre les changements climatiques, et contribuer à bâtir un Canada plus résilient et inclusif pour tous.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire preuve d'ouverture et de transparence et à améliorer ses services en ligne en fonction des commentaires des Canadiens. À cette fin, l'information sur les investissements effectués dans les collectivités de partout au Canada dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada est publiée régulièrement au moyen d'une gamme d'outils en ligne - comme une carte des projets en ligne, un tableau de financement sur le Web et des rapports d'étape réguliers. À partir d'aujourd'hui, nous fournissons également sur notre site Web l'état des demandes de financement de projets du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) qui sont en cours d'examen.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé une autre étape de son engagement à l'égard d'un gouvernement ouvert, transparent et responsable, en respectant un mandat qui consiste à s'assurer que les Canadiens ont accès à des renseignements exacts et opportuns sur les investissements en infrastructure dans leurs collectivités. À compter du 25 juin, Infrastructure Canada publiera sur son site Web les demandes de financement de projets qu'il reçoit des provinces et des territoires (PT) dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. L'information est mise à jour sur une base hebdomadaire lorsque les listes de projets sont reçues de la part des PT.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Infrastructure Canada a alloué 9,9 milliards de dollars en investissements fédéraux à plus de 3 600 projets d'infrastructure et s'est engagé à verser des fonds additionnels de plus de 17 milliards de dollars pour soutenir le transport en commun, les bâtiments verts et inclusifs et d'autres projets d'infrastructure communautaire. Au total, plus de 9 700 projets d'infrastructure ont été approuvés par l'entremise du plan Investir dans le Canada depuis 2015, représentant plus de 38 milliards de dollars en investissements fédéraux.

Partout au pays, les investissements du gouvernement du Canada dans les infrastructures modernes aident à mettre en place des réseaux de transport en commun efficaces, à fournir de l'eau potable aux familles, à accroître l'accès des résidents et des entreprises à Internet haute vitesse et à bâtir des collectivités inclusives.

Qu'il s'agisse d'une meilleure ventilation dans les écoles de l'Ontario, d'une nouvelle tonnelle dans la collectivité de Kakisa, dans les Territoires du Nord-Ouest, d'un complexe aquatique à Laval, au Québec, de la modernisation d'un hôpital à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, ou de la remise à neuf des trains express de la côte Ouest, en Colombie-Britannique, le programme d'infrastructure Investir dans le Canada crée des emplois, fait croître l'économie et bâtit des collectivités plus propres et plus inclusives d'un océan à l'autre.

Citation

« Tout au long de la pandémie, mon objectif a été de faire approuver des projets aussi rapidement que possible afin de créer des emplois, de lutter contre les changements climatiques et de bâtir des collectivités plus inclusives. Et c'est exactement ce que notre gouvernement a fait. Au cours de la dernière année, nous avons approuvé plus de 3 600 projets partout au Canada, de près de 10 milliards de dollars. La transparence est essentielle pour que les Canadiens puissent mieux comprendre l'état de ces investissements. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, tous les projets soumis à Infrastructure Canada seront affichés sur notre site Web. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

Faits en bref

Ce nouveau portail fournira des détails sur les projets, tels que le titre, le lieu et le mode de financement, et indiquera le statut des demandes de financement dans le cadre du processus d'examen et d'approbation.

L'information sera mise à jour chaque semaine lorsque les listes de projets seront reçues.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada est mis en œuvre dans le cadre d'ententes bilatérales avec toutes les provinces et tous les territoires afin d'effectuer des investissements sans précédent dans les infrastructures publiques.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca