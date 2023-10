OTTAWA, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - L'accès à la justice est une valeur canadienne fondamentale et fait partie intégrante d'une société juste et équitable fondée sur la primauté du droit. Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer un accès juste et équitable à la justice et aux services juridiques pour les groupes vulnérables et traditionnellement marginalisés, dont les communautés racisées de partout au pays, ainsi qu'à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques sous toutes leurs formes et à toutes les étapes du système de justice.

Aujourd'hui, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné de Sameer Zuberi, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, d'Iqra Khalid, Secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national, d'Iman Mohamed, directrice générale du Muslim Legal Support Centre, et d'Humaira Jaleel, directrice générale de Healthy Muslim Families, a annoncé le financement de deux projets visant à soutenir les communautés musulmanes de l'Ontario et du Manitoba. Ces projets offrent de l'éducation et des services juridiques adaptés culturellement afin d'assurer aux communautés musulmanes un accès efficace au système de justice.

Le Muslim Legal Support Centre vise à contrecarrer l'islamophobie et à assurer aux musulmans de l'Ontario un accès équitable aux services juridiques et un traitement juste dans le système de justice. Le projet Legal Education and Supports for Racialized Communities in Ontario (projet d'éducation et de soutien juridiques pour les communautés racisées en Ontario) vise à offrir aux membres de la communauté musulmane de l'éducation, des conseils et du soutien juridiques tenant compte de leurs besoins juridiques et de leur identité culturelle. Le projet propose des ateliers publics d'éducation et d'information juridiques, des services d'aide juridique et des conseils juridiques virtuels aux membres de la communauté musulmane de partout en Ontario.

L'organisme Healthy Muslim Families a pour mission d'outiller les familles et de les rendre plus fortes grâce à de l'éducation, à des programmes, à des services et à du soutien centrés sur des valeurs islamiques, comme la responsabilité sociale. Le projet Building Access to Justice for Racialized Communities (établir l'accès à la justice pour les communautés racisées) fournit des services publics d'éducation et d'information juridiques ainsi que des conseils juridiques aux immigrants et aux personnes à faible revenu issus de la communauté musulmane. Grâce au recrutement et à la formation de professionnels du milieu juridique et de mentors bénévoles chargés de fournir de l'information juridique accessible et culturellement adaptée, Healthy Muslim Families est en mesure d'offrir un meilleur service aux musulmans au Manitoba.

Dans le cadre du Programme juridique de partenariats et d'innovation, le ministère de la Justice Canada accorde une somme de 724 025 $, sur trois exercices financiers (2022-2025), au Muslim Legal Support Centre, et une somme de 788 237 $, sur cinq exercices financiers (2022-2027), à Healthy Muslim Families, pour la réalisation de leurs projets.

Citations

« Le Muslim Legal Support Centre remercie vivement le ministère de la Justice Canada pour son soutien inestimable ayant permis la mise en œuvre de notre projet, qui vise à offrir une aide essentielle à la communauté, et tout particulièrement aux personnes aux besoins pressants. Ce financement représente bien plus qu'une simple aide financière : c'est la preuve éloquente de notre engagement commun à combler des besoins juridiques pressants de manière adaptée à la langue et à la culture, au profit d'une société plus inclusive et équitable. »

Iman Mohamed

Directrice générale, Muslim Legal Support Centre

« L'organisme Healthy Muslim Families, de Winnipeg au Manitoba, tient à souligner le généreux soutien financier qu'il a reçu du ministère de la Justice Canada en vue de la réalisation de son projet novateur, « Building Access to Justice for Racialized Communities ». Ce financement nous habilite à élargir nos programmes et services, mais aussi réaffirme notre engagement commun à bâtir une société juste et équitable pour tous en éliminant les obstacles et les disparités et en créant un système de justice plus inclusif qui valorise la diversité et l'équité.

Humaira Jaleel

Directrice générale, Healthy Muslim Families

« J'ai confiance dans le travail qu'accomplissent le Muslim Legal Support Centre et Healthy Muslim Families en vue d'offrir de l'information juridique tenant compte de la culture aux communautés musulmanes de l'Ontario et du Manitoba. Chaque personne a le droit d'accéder à la justice et devrait se sentir à l'aise de le faire au sein de sa communauté. Ces fonds habiliteront les communautés musulmanes à accéder, dans un environnement sécurisant, à des ressources et des conseils juridiques pertinents, qui appuient la lutte contre la haine, l'intolérance et l'islamophobie. »

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Le Programme juridique de partenariats et d'innovation offre du financement sous forme de contribution pour des projets visant à faire en sorte que le système de justice canadien soit équitable, adapté et accessible. Il appuie les activités qui répondent efficacement au contexte changeant de la politique canadienne en matière de justice. Parmi les priorités, mentionnons l'accès à la justice, la lutte contre la violence familiale et le traitement des nouveaux enjeux en matière de justice.

Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé un financement de 21,5 millions de dollars sur cinq ans, pour soutenir la mise en commun d'information et de ressources juridiques adaptées à la culture et mettre à l'essai des services de conseils juridiques destinés aux communautés racisées partout au Canada . Ces fonds aideront les personnes et les communautés à mieux comprendre la loi, leurs droits et la façon dont elles peuvent exercer ces droits dans des affaires juridiques et prendre des décisions éclairées. Ils donneront à tous les moyens de participer activement à la résolution de leurs problèmes juridiques et d'accéder au système de justice de manière pertinente.

Au Canada , près de la moitié de la population adulte sera aux prises avec un grave problème juridique sur une période donnée de trois ans. (Les problèmes juridiques de la vie quotidienne et le coût de la justice au Canada : Rapport général, Forum canadien sur la justice civile)

, près de la moitié de la population adulte sera aux prises avec un grave problème juridique sur une période donnée de trois ans. (Les problèmes juridiques de la vie quotidienne et le coût de la justice au : Rapport général, Forum canadien sur la justice civile) Les obstacles liés aux coûts financiers, au temps, à la complexité, au manque d'information et à la disponibilité des services, entre autres, font en sorte que les problèmes juridiques demeurent non résolus.

Les populations vulnérables et traditionnellement marginalisées font face à d'autres obstacles à l'accès à la justice, notamment en ce qui concerne le genre et l'identité de genre, l'origine ethnique, la culture, la religion, l'âge, la langue, l'alphabétisation, la situation de handicap, le revenu et l'emplacement géographique.

Liens connexes

Restez branchés

