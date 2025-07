TRURO, NS, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada accorde un financement de 2,2 millions de dollars sur cinq ans afin de permettre au gouvernement de la Nouvelle-Écosse de soutenir plus de familles des personnes autochtones disparues et assassinées. Ce financement permettra de renforcer les services de l'Unité de liaison pour l'information à l'intention des familles de la province et d'accroître les efforts de sensibilisation communautaires par l'intermédiaire de l'Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Jaime Battiste, député de Cape Breton - Canso - Antigonish, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, à l'Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse consacrera ce financement à la création d'un poste de coordination de cas à temps plein aux Services aux victimes, ce qui améliorera le soutien offert aux familles à chaque étape du processus. L'Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse créera également un poste de responsable de la sensibilisation communautaire à temps plein afin d'aider les familles à obtenir un soutien et des services adaptés à leur culture.

L'Unité de liaison pour l'information à l'intention des familles travaille directement avec les familles en adoptant une approche adaptée à la culture et qui tient compte des traumatismes. Elle aide à recueillir des réponses auprès de systèmes gouvernementaux et met les familles en contact avec des Aînées et Aînés, des personnes offrant des conseils culturels et d'autres ressources de soutien communautaires. Des unités de ce type existent partout au Canada et sont appuyées par le gouvernement du Canada en collaboration avec les provinces et les territoires.

« Pour de nombreuses familles, obtenir des renseignements au sujet des proches disparus ou assassinés fait partie intégrante du processus de guérison. Ce soutien aidera davantage de familles en Nouvelle-Écosse à obtenir les réponses qu'elles méritent. Ce soutien se traduit par davantage de personnel sur le terrain pour orienter les familles, par un renforcement des activités de sensibilisation au sein des communautés mi'kmaq de toute la Nouvelle-Écosse et par des services axés sur la culture, la compassion et la confiance. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r., député de Nova-Centre

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les familles des personnes autochtones disparues et assassinées ont vécu une douleur inimaginable. Elles méritent plus que de belles paroles. Elles méritent un soutien concret. Cet investissement dans l'Unité de liaison pour l'information à l'intention des familles de la Nouvelle-Écosse permettra aux familles d'obtenir l'aide dont elles ont besoin pour trouver des réponses, honorer leurs proches et commencer leur cheminement vers la guérison. L'investissement répond également aux recommandations formulées par l'Enquête nationale, notamment une meilleure coordination, un soutien culturel et des services qui placent les familles au centre des préoccupations. »

Jaime Battiste, député de Cape Breton - Canso - Antigonish

« Par l'intermédiaire des Services aux victimes de la Nouvelle-Écosse, nous nous efforçons de fournir des services de soutien adaptés à la culture et faciles à comprendre pour que les personnes puissent avoir accès à la justice et progresser sur la voie de la guérison. L'Unité de liaison pour l'information à l'intention des familles est une ressource importante pour les familles autochtones, et je suis très heureuse de la voir perdurer et prendre de l'expansion. »

Becky Druhan

Ministre de la Justice et procureure générale



« Trop de familles mi'kmaq en Nouvelle-Écosse se sont heurtées à des obstacles lorsqu'elles ont cherché à obtenir des réponses au sujet de leurs proches. Grâce à ce financement, elles auront droit à de la compassion, à de la compréhension et à des soins adaptés à leur culture au moment où elles en auront le plus besoin. »

Leah Martin, ministre des Affaires L'nu



« C'est avec détermination que nous souhaitons donner aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles les moyens d'agir ainsi que leur fournir des ressources essentielles et des espaces sécuritaires pour s'épanouir. Ce nouveau financement est essentiel pour nous permettre d'améliorer la sécurité, de mettre en œuvre des mesures préventives et de faire connaître l'Unité de liaison pour l'information à l'intention des familles. L'arrivée d'une personne responsable de la sensibilisation et de la prévention nous permettra également de fournir un soutien et des ressources directement aux familles et aux personnes survivantes des FFADA2E. »

Dawn McDonald

Directrice générale, Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse

Le gouvernement du Canada accorde un financement de 2,2 millions de dollars sur cinq ans (de 2025 à 2030) pour soutenir les familles des personnes autochtones disparues et assassinées en Nouvelle-Écosse.

L'Unité de liaison pour l'information à l'intention des familles permet aux familles de recueillir des renseignements sur leurs proches disparus ou assassinés et les oriente vers des services de soutien culturel, émotionnel et juridique.

Des unités de ce type existent partout au Canada et sont appuyées par le gouvernement du Canada en collaboration avec les provinces et les territoires.

