REGINA, SK, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada accorde un financement annuel allant jusqu'à 850 000 dollars afin de soutenir le fonctionnement des tribunaux de traitement de la toxicomanie (TTT) gérés par le gouvernement et les tribunaux de la Saskatchewan. Ce financement a permis l'ouverture récente du Tribunal de traitement de la toxicomanie de Battlefords, qui constitue une expansion des TTT existants à Regina et à Moose Jaw, afin de desservir Battlefords et la région du Centre-Ouest de la Saskatchewan. Ceci a été rendu possible grâce au Programme de financement des tribunaux de traitement de la toxicomanie du ministère de la Justice Canada.

L'ouverture du TTT supplémentaire a été saluée par Buckley Belanger, député de Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada. Le gouvernement du Canada est déterminé à fournir des services de soutien pour mettre fin au cercle vicieux de la toxicomanie sans recourir à la punition.

Les TTT permettent de conjuguer la justice et les soins de santé, en favorisant le traitement plutôt que la punition aux personnes dont les actes criminels sont liés à la consommation de substances. Ces tribunaux visent à mettre fin au cercle vicieux de la toxicomanie et de la criminalité chez les personnes délinquantes adultes admissibles.

« La consommation de substances est une question sociale et économique complexe. Lorsqu'une personne éprouve des difficultés, elle mérite d'être appuyée et d'avoir accès aux ressources appropriées. En investissant dans les tribunaux de traitement de la toxicomanie, nous renforçons notre système de justice et aidons les personnes à obtenir les soins dont elles ont besoin pour se rétablir, mettre fin au cercle vicieux de la toxicomanie et prévenir la récidive. Ce soutien continu aux tribunaux de traitement de la toxicomanie favorise non seulement le rétablissement, mais contribue également à la santé et la sécurité des collectivités. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r., député de Nova-Centre

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« La toxicomanie ne devrait pas marquer une vie à jamais. L'ouverture du Tribunal de traitement de la toxicomanie de Battlefords signifie que plus de personnes dans notre région pourront obtenir les services dont elles ont besoin pour mettre fin au cercle vicieux de la toxicomanie et se bâtir un avenir meilleur. Je suis fier que notre gouvernement fédéral soutienne cette initiative importante. »

L'honorable Buckley Belanger, député de Desnethé--Missinippi-- Rivière Churchill

Secrétaire d'État (Développement rural)

« L'ouverture du Tribunal de traitement de la toxicomanie de Battlefords représente une nouvelle étape dans le partenariat solide établi entre les tribunaux et la province en vue d'aider les personnes résidentes à surmonter leurs problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Ensemble, nous pouvons promouvoir des changements proactifs en profondeur qui donneront aux personnes les compétences dont elles ont besoin pour se créer un avenir prospère et durable. »

Tim McLeod, c.r.

Ministre de la Justice et procureur général de la Saskatchewan

« Les tribunaux de traitement de la toxicomanie proposent aux personnes une voie vers le rétablissement plutôt que l'incarcération. Ce modèle de justice thérapeutique permet de s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui conduisent les personnes à avoir des démêlés avec la justice et favorise un changement durable qui profite non seulement aux personnes participantes, mais aussi à leur famille et à leur communauté. »

Juge en chef Shannon Metivier,

Cour provinciale de la Saskatchewan

Faits en bref

- Le gouvernement du Canada accorde un financement annuel allant jusqu'à 850 000 dollars afin de soutenir le fonctionnement des tribunaux de traitement de la toxicomanie (TTT) gérés par le gouvernement et les tribunaux de la Saskatchewan.

- Ce financement fédéral accordé au gouvernement de la Saskatchewan pour les TTT a été rendu possible grâce au Programme de financement des tribunaux de traitement de la toxicomanie du ministère de la Justice Canada depuis 2023.

- Le Programme de financement des tribunaux de traitement de la toxicomanie du ministère de la Justice Canada offre un financement sous forme de contribution aux provinces et aux territoires pour la mise en place de TTT.

