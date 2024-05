TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - Freedom Mobile initie une fois de plus de grands changements dans le paysage des télécommunications au Canada! À compter d'aujourd'hui, les Manitobaines et les Manitobains peuvent opter pour un nouveau fournisseur de services de téléphonie mobile, d'accès Internet et de télévision. Fidèle à sa promesse de proposer aux Canadiennes et aux Canadiens la technologie la plus récente ainsi qu'un service de qualité à prix abordable, Freedom étend son offre au Manitoba avec l'ouverture de plusieurs points de vente à Winnipeg.

« Notre expansion au Manitoba marque une étape importante pour Freedom et constitue une excellente nouvelle pour les consommateurs manitobains à qui nous serons en mesure d'offrir des solutions de télécommunications novatrices et à prix moindre », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Quebecor, la société mère de Freedom Mobile. « En tant qu'acteur solide et compétitif du secteur des télécoms au Canada, nous sommes fiers de réaffirmer notre engagement à proposer plus d'options abordables à encore plus de Canadiennes et de Canadiens, en plus de leur faire profiter des avantages qui découlent d'une concurrence accrue. »

Avec des offres comme Roam Beyond, un forfait mobile inédit couvrant 81 destinations (et davantage à venir) à travers le monde, des forfaits Canada--États-Unis vraiment abordables et une promesse de gel des prix à toute épreuve, Freedom entend perturber le statu quo du sans-fil au Manitoba, en présentant à sa clientèle des choix sensés qui lui permettront de réaliser des économies.

Pour son lancement, Freedom accorde à la clientèle manitobaine un rabais significatif sur son forfait mobile Canada--États-Unis de 10 Go, qui est disponible au prix de 14,50 $ par mois (tarif régulier de 29 $) pendant six mois.

Pour profiter de cette offre de lancement ou de tout autre produit ou service offert par Freedom, les clients peuvent se rendre dans l'un des nombreux points de vente à Winnipeg. Pour trouver le détaillant le plus près, visitez le site www.freedommobile.ca/findastore.

À propos de Freedom Mobile

Freedom Mobile Inc., une filiale en propriété exclusive de Vidéotron ltée, est un fournisseur canadien de télécommunications sans fil qui offre abordabilité, innovation et satisfaction à la clientèle de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Ensemble, Freedom Mobile et Vidéotron détiennent plus de 3,5 millions de clients pour les services mobiles et forment un fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada.

