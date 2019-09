Accélérer Montréal - La Ville de Montréal participe au 13e Toronto Global Forum

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal participe au 13e Toronto Global Forum (TGF), organisé par le Forum économique international des Amériques (FÉIA), du 4 au 6 septembre à Toronto. Le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, Robert Beaudry, s'est exprimé sur un ensemble d'enjeux liés au développement d'une ville intelligente et à l'entrepreneuriat numérique francophone, en compagnie d'entrepreneurs montréalais et canadiens.

« Montréal souhaite jouer un rôle actif dans le développement des entrepreneurs au sein de la Francophonie canadienne et internationale. Montréal entend également être active et faire preuve de leadership sur les questions liées au développement des villes intelligentes. Les avancées technologiques, notamment avec les objets connectés, deviennent des occasions idéales pour les villes de mieux comprendre et gérer leurs enjeux et offrir une meilleure qualité de vie à leurs citoyens et citoyennes », a souligné Robert Beaudry.

Robert Beaudry rencontrera ses homologues de la Ville de Toronto pour discuter de collaborations en matière d'entrepreneuriat entre les deux villes, entre autres dans le cadre d'événements internationaux, et des meilleures pratiques liées au développement des réseaux cyclables et leur impact économique.

Rappelons que la Ville de Montréal est la lauréate de la compétition pancanadienne du Défi des villes intelligentes d'Infrastructure Canada, qui est assortie d'une subvention de 50 M$.

À propos du Toronto Global Forum

Le TGF aborde les défis actuels de l'économie mondiale. Chaque année, l'événement accueille des chefs d'État, des dirigeants d'entreprises et d'organisations internationales et des représentants de la société civile afin de favoriser une discussion ouverte sur la gouvernance mondiale. Les organisateurs attendent, au TGF 2019, plus de 3 000 participants, 180 conférenciers et 140 représentants de médias locaux et étrangers.

