TORONTO, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Julian Klymocho, président et chef de la direction d'Accelerate, et son équipe se sont joints à Keith Wu, chef, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement de leur nouveau FNB, le Fonds diversifié de revenu de crédits Accelerate (TSX : INCM).

Accelerate ouvre les marches Mercredi 10 juillet 2024

Accelerate Financial Technologies Inc. est un fournisseur de solutions de placement non traditionnelles de premier plan. Accelerate aide les conseillers en placement ainsi que les investisseurs institutionnels et individuels à diversifier leurs portefeuilles de placements, à gérer les risques et à accroître les rendements rajustés en fonction du risque de leurs portefeuilles.

SOURCE Toronto Stock Exchange

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Michael Lee-Hing, Chef de l'exploitation et chef de la conformité, [email protected]