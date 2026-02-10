TORONTO, le 10 févr. 2026 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada lance une série de nouvelles ressources sur la littératie numérique pour aider les Canadiens à mieux se protéger contre les arnaques et la fraude en ligne et à prévenir les pratiques numériques dangereuses. Ces outils bilingues spécialement conçus pour les adultes ayant un faible niveau de littératie les aideront à naviguer avec plus d'assurance et en toute sécurité dans l'environnement numérique d'aujourd'hui où tout évolue rapidement.

Les deux premières ressources, qui seront lancées au début de l'année 2026, porteront sur la sécurité sur les réseaux sociaux et la création de mots de passe sécurisés. D'autres ressources seront publiées en cours d'année. Ces ressources, qui seront conçues en collaboration avec des partenaires issus du milieu de la littératie communautaire et de l'apprentissage, seront ajoutées à la bibliothèque de ressources d'ABC Connexion d'apprentissage, contribuant ainsi aux efforts d'expansion de ce programme de littératie numérique.

ABC Connexion d'apprentissage est un programme national de littératie numérique qui offre des ressources aux personnes cherchant à améliorer leurs compétences dans le domaine. Sa bibliothèque de ressources comprend déjà plus de 60 outils gratuits offerts dans divers formats et portant sur des sujets tels que l'authentification à deux facteurs, la détection des pourriels et l'intelligence artificielle.

« Une grande partie de notre vie quotidienne se déroule désormais en ligne, et cela comporte plus de risques, explique Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Ces nouvelles ressources permettront à tous les Canadiens, et en particulier à ceux ayant un faible niveau de littératie, d'acquérir les compétences pratiques dont ils ont besoin pour assurer leur sécurité, éviter les arnaques et protéger leurs renseignements personnels. »

La préparation de ces ressources et la mise en œuvre du programme national sont rendues possibles en partie grâce au financement du gouvernement du Canada dans le cadre de l'Initiative canadienne de protection des consommateurs. Ce soutien permet à ABC Alpha pour la vie Canada d'élargir l'offre de son programme ABC Connexion d'apprentissage, d'intensifier ses initiatives de sensibilisation et de renforcer la capacité des communautés à dispenser des formations essentielles en littératie numérique.

Dans le cadre de ce projet, les organisations communautaires de tout le Canada sont invitées à organiser des ateliers gratuits sur la littératie numérique en utilisant ces nouveaux supports. Les organisations qui s'engagent à organiser des ateliers sur la sécurité en ligne recevront gratuitement du matériel imprimé et une allocation pour chaque atelier dispensé afin de soutenir leurs apprenants.

Selon le Centre antifraude du Canada, plus de 33 000 signalements de fraude avaient été enregistrés en date du 30 septembre 2025, représentant des pertes de plus de 500 millions de dollars. Les nouvelles ressources proposées par ABC Connexion d'apprentissage visent à réduire ces chiffres en renforçant la capacité des Canadiens à détecter les fraudes, à communiquer en toute sécurité en ligne et à participer avec plus d'assurance à l'économie numérique.

Pour en savoir plus sur le programme ABC Connexion d'apprentissage ou pour animer un atelier, visitez abcconnexiondapprentissage.ca/.

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient la littératie en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant des organismes du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de la littératie. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

