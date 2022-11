Wendy's Récompenses™ est le programme de fidélisation qui régale

BURLINGTON, ON, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Wendy's® annonce aujourd'hui le lancement au Canada de son programme de fidélisation Wendy's Récompenses™ qui donnent aux clients la possibilité d'accumuler des points à échanger contre de délicieux repas de leur choix sur le menu.

Comment peut-on accumuler des points? À tout moment de la journée, clients de Wendy's accumuleront 10 points pour chaque dollar dépensé en nourriture et en boissons*. C'est aussi simple que cela!

Wendy's lance Wendy's Récompenses au Canada (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada)

« Wendy's a des clients fidèles exceptionnels, et nous sommes ravis de les remercier en offrant le programme de fidélisation de Wendy's au Canada, a déclaré Liz Geraghty, chef du marketing - International chez Wendy's. Qui ne voudrait pas être récompensé de déguster les repas favoris chez Wendy's, comme le FrostyMD, le hamburger fromage bacon junior et le déjeuner BaconatorMD ? ».

Wendy's continue de faciliter la vie de ses clients en leur permettant de commander des repas frais et appétissants par l'entremise de son application mobile qui donne aussi accès à des offres et à des promotions d'un simple mouvement de doigt. Il suffit de faire un achat chez Wendy's pour accumuler des points qui sont comptabilisés sur l'appli. Pour les commandes passées au comptoir ou au service au volant, les clients devront balayer leur code QR affiché dans l'appli pour obtenir les points de récompense. Les points peuvent être ensuite échangés contre des repas commandés en ligne ou dans un restaurant au moyen de l'appli Wendy's.

Wendy's a le vent dans les voiles au Canada depuis quelques années et, avec le lancement de son menu déjeuner en mai 2022, a gagné des parts de marché et enregistré des ventes records, notamment grâce à des repas comme le déjeuner Baconator, les pommes de terre assaisonnées chaudes et croustillantes et le Frosty-ccinoMD. La marque continue également d'investir dans ses outils numériques pour diversifier davantage les services de Wendy's. Cette croissance et innovation sont stimulées par la mise en valeur des éléments distinctifs de Wendy's, dont l'approvisionnement en ingrédients canadiens de haute qualité comme le bœuf canadien frais, jamais congelé, utilisé dans ses hamburgers carrés; l'investissement continu dans l'innovation et la qualité du menu notamment en proposant les frites chaudes et croustillantes, de même que la laitue et les tomates de serre canadiennes; l'écologisation de ses emballages, et l'investissement dans les services de livraison et le commerce numérique pour atteindre plus de clients, plus souvent.

Adhérez aujourd'hui sur l'application mobile Wendy's, disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play. Accumulez des points sur des repas du menu Wendy's et mangez gratuitement.

Pour consulter le menu ou trouver un restaurant à proximité, visitez order.wendys.com/location.

Le téléchargement de l'application Wendy's, ainsi que l'inscription au compte et son utilisation sont nécessaires pour accumuler des points et échanger des récompenses. Les points n'ont aucune valeur en argent. Visitez www.wendys.com/fr-ca/rewards pour plus de détails.

*Calculé avant les taxes.

**Bœuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska et au Canada.

