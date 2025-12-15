WUHU, Chine, 15 décembre 2025 /CNW/ - La 30e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) s'est récemment achevée à Belém, au Brésil. Marquant un passage des engagements aux actions concrètes, la période s'étendant de 2025 à 2030 représente la dernière marge de manœuvre pour respecter l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C. Pour atteindre cet objectif, le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a souligné que les émissions devaient être réduites profondément et rapidement, et a appelé les parties à élaborer des plans clairs et crédibles pour éliminer progressivement les combustibles fossiles et accélérer la transition vers des énergies propres.

La Chine a intégré les objectifs de « réaliser son pic d'émissions de carbone avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone avant 2060 » dans sa stratégie nationale de développement en 2020. Ces engagements se reflètent non seulement dans l'orientation politique, mais aussi dans la transformation industrielle. Affichant une production, des ventes et des exportations parmi les plus élevées du monde, l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle a connu une croissance rapide. Moteur central de la neutralité carbone dans le transport, le secteur a traduit les engagements climatiques en solutions évolutives et axées sur le marché pour faire de la mobilité verte une norme.

Dans un contexte porté à la fois par l'orientation politique et l'élan industriel, le groupe Chery a saisi cette occasion historique pour lancer une toute nouvelle marque mondiale de véhicules à énergie nouvelle : LEPAS. Très attentive aux enjeux environnementaux mondiaux, la marque LEPAS place le développement durable au cœur de son ADN. Se positionnant comme la « marque privilégiée pour une mobilité stylée », LEPAS met à profit son concept de « technologie élégante » pour proposer des produits et services haut de gamme écoresponsables. La marque crée ainsi une expérience raffinée de la mobilité verte, tout en mettant à contribution la puissance des marques chinoises de véhicules à énergie nouvelle en faveur de la gouvernance climatique mondiale et des objectifs environnementaux.

Du point de vue des produits, LEPAS planifie une gamme centrée sur les modèles de véhicules électriques à batterie pour favoriser la mobilité à zéro émission, et considère les véhicules hybrides rechargeables comme des solutions transitoires entre les véhicules conventionnels et un avenir entièrement électrique. Le véhicule phare, LEPAS L8, et les modèles suivants sont construits sur une plateforme épurée de véhicules à énergie nouvelle, mise au point en interne, qui intègre des systèmes avancés de contrôle de la batterie, du moteur et de l'électronique pour obtenir une performance à faible émission de carbone, une forte dynamique de conduite et de grandes capacités d'autonomie.

La gouvernance climatique transcende les frontières, et le développement vert conditionnera notre avenir commun. S'appuyant sur les points forts de la Chine en matière de véhicules à énergie nouvelle, LEPAS continue de faire avancer l'innovation verte et de se développer à l'échelle mondiale en offrant des solutions de mobilité durables et élégantes qui transforment chaque trajet en un nouveau pas vers un monde plus durable.

