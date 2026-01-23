WUHU, Chine, le 23 janv. 2026 /CNW/ - LEPAS, la toute nouvelle marque de véhicules énergétiques, est développée pour les marchés mondiaux et construite sur la plateforme stratégique et intelligente LEX. En tant que cristallisation de l'écosystème technologique international du Chery Group, LEX établit une nouvelle référence pour les plateformes NEV de prochaine génération et assure un leadership intergénérationnel en matière d'intelligence globale. Avec une toute nouvelle plateforme, une toute nouvelle architecture et une toute nouvelle expérience utilisateur, LEX répond directement aux problèmes de longue date des utilisateurs : suppression des informations fragmentées, réduction de l'anxiété liée à la recharge et transition fluide entre le pétrole et l'électricité. LEX pose ainsi les bases intelligentes qui feront de LEPAS la marque préférée pour un nouveau style de vie élégant.

Alors que l'industrie mondiale des NEV entre dans une nouvelle étape de la concurrence, l'accent est mis sur la transition des indicateurs de performance isolés vers l'architecture électronique et électrique (EEE) et l'expérience utilisateur complète des scénarios. La plateforme LEX émerge précisément en réponse à cette transformation. Fondée sur la toute nouvelle architecture électronique et électrique EEA 5.1, LEX adopte une solution intégrée à deux zones et à deux centres qui offre trois avantages fondamentaux : la normalisation du matériel, les mises à niveau logicielles durables et l'interopérabilité harmonieuse des données. Cette architecture permet une coordination efficace entre le cockpit intelligent, la conduite intelligente et les systèmes de commande du groupe motopropulseur, ce qui permet de résoudre les problèmes de longue date liés à l'électronique fragmentée et à l'évolutivité limitée.

Dotée de l'EEA 5.1, la plateforme LEX atteint un équilibre précis entre élégance et performance dans la dynamique de conduite. Calibré par une équipe d'ingénierie professionnelle européenne, le châssis intelligent intègre des technologies de pointe, y compris la suspension active et l'amortissement à commande électronique. Combiné à une rigidité en torsion de la carrosserie de 23 800 N•m/deg - bien plus élevé que celui des véhicules comparables - et une conception à trois étages des demi-arbres, le véhicule offre un confort de conduite digne d'une limousine ainsi qu'une maniabilité agile et sûre, créant un véritable sentiment d'unité entre le conducteur et la machine.

En ce qui concerne la capacité du groupe motopropulseur, LEX prend en charge de multiples solutions énergétiques. Son moteur à combustion interne atteint un rendement thermique de 45,79 %, avec une consommation de carburant aussi faible que 4,9 L/100 km en mode de maintien de la charge. Le système de charge rapide haute tension de 800 V raccourcit considérablement les temps de charge, tandis qu'une thermopompe à large plage de températures à deux sources assure un fonctionnement fiable jusqu'à -40 °C, répondant à divers scénarios d'utilisation à l'échelle mondiale.

Grâce à sa compatibilité avec plusieurs groupes motopropulseurs et à sa grande capacité d'adaptation mondiale, la plateforme LEX permet un développement rapide de formes d'énergie entièrement électriques, hybrides et autres. Plus qu'une architecture technique, LEX représente la définition systématique de la catégorie « conduite élégante » de LEPAS, offrant une maniabilité composée, un confort imperceptible et une endurance remarquable grâce à une technologie intelligente.

