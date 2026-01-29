TAICANG, Chine, le 29 janvier 2026 /CNW/ -- Le 26 janvier, la toute nouvelle marque LEPAS de véhicule énergie nouvelle a terminé son expédition d'exportation au port de Taicang. Le premier lot de plus de 500 véhicules LEPAS L4 a été officiellement chargé et expédié au port de Durban, en Afrique du Sud.

LEPAS expédie le premier lot de LEPAS L4 en Afrique du Sud (PRNewsfoto/LEPAS)

L'Afrique du Sud est l'un des principaux pôles du marché automobile africain et l'un des plus importants marchés mondiaux pour les véhicules avec conduite à droite. Avec ses ports et ses réseaux logistiques bien développés, le pays est une porte d'entrée importante pour les marques d'outre-mer qui se développent en Afrique. Le LEPAS L4 de cette cargaison est construit sur la toute nouvelle plateforme intelligente LEX de Chery Group, mesurant 4 400 × 1 820 × 1 635 mm avec un empattement de 2 700 mm. Du point de vue des consommateurs, le LEPAS L4 s'inscrit dans la transition continue du marché automobile mondial vers de nouvelles énergies, répondant ainsi à la demande potentielle de véhicules énergie nouvelle qualitatifs. Du point de vue de la marque, cet envoi signifie également que les produits LEPAS sont entièrement préparés pour offrir une expérience de conduite et de maniabilité élégante aux utilisateurs ayant des habitudes de conduite variées, même dans des conditions routières complexes. En recueillant des commentaires concrets, LEPAS peaufinera progressivement ses systèmes de produits et de services, jetant ainsi les bases d'une expansion du marché et d'un développement de la marque.

Après l'arrivée du premier lot au port de Durban, LEPAS utilisera l'Afrique du Sud comme pôle stratégique pour étendre d'autres marchés, en tirant parti du réseau de distribution de véhicules, des ports et des réseaux logistiques du pays. Tout en consolidant ses propres avantages, LEPAS poursuivra la mise en œuvre de la stratégie « In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere » du groupe, en mettant l'accent sur les opérations localisées et l'innovation de produits afin d'offrir aux consommateurs locaux des solutions de mobilité de véhicules à énergie nouvelle plus intelligentes et plus élégantes.

L'Afrique du Sud n'est que le point de départ de l'expansion mondiale de LEPAS. La marque continuera de présenter ses produits, ses réseaux, sa présence et ses services après-vente dans tous les pays et continents, en mettant à profit sa philosophie de style de vie élégant, ses infrastructures de soutien, ses technologies de pointe pour les véhicules à énergie nouvelle et les possibilités d'emploi liées à la nouvelle industrie des véhicules énergétiques, en se positionnant comme un contributeur à long terme à l'écosystème international de la mobilité des véhicules énergie nouvelle.

