JAKARTA, Indonésie, 21 janvier 2026 /CNW/ - LEPAS, la très récente marque de NEV du groupe Chery, a officiellement ouvert le 19 janvier sa toute première salle d'exposition à Jakarta, en Indonésie. Plus d'une centaine de participants, notamment des représentants du gouvernement indonésien, des médias, les principaux guides d'opinion et des concessionnaires partenaires, se sont réunis pour assister à ce tournant majeur dans l'expansion de la marque.

La première salle d’exposition LEPAS au monde (PRNewsfoto/LEPAS)

Lors de l'événement, des représentants du gouvernement indonésien, plusieurs cadres de LEPAS Indonésie et la gagnante du concours Miss Univers Indonésie 2025 ont coupé ensemble le ruban pour ouvrir la première salle d'exposition LEPAS au monde, avant de la visiter. À l'intérieur de la salle d'exposition, c'est surtout le modèle phare LEPAS L8, alliant innovation et design élégant, qui a attiré l'attention. Proposant une nouvelle expérience immersive, le robot hôte AiMOGA a guidé les visiteurs tout au long de la salle d'exposition en leur prodiguant des conseils judicieux. L'un des principaux influenceurs de tendances a commenté : « De la réception intelligente par le robot à l'expérience futuriste en cabine, la salle d'exposition intègre parfaitement technologie et élégance de l'esthétique. » L'événement s'est conclu par une capsule temporelle de LEPAS, symbolisant l'engagement à long terme de la marque en faveur de l'innovation, de la qualité et de la durabilité.

Pour LEPAS, cette étape représente non seulement l'ouverture de sa première salle d'exposition, mais aussi la mise en œuvre réussie d'un système complet d'exploitation de la marque sur le marché mondial. Zeng Shuo, président-directeur général de LEPAS Indonésie, a déclaré : « La salle d'exposition MAS Kelapa Gading conforte LEPAS dans son ambition de construire une image durable à travers un réseau cohérent, la qualité des services et une véritable expérience de marque. »

Depuis ses débuts en avril 2025, la marque indépendante LEPAS a fait des apparitions remarquées dans le monde entier : une première à l'étranger au Salon international de l'automobile en Indonésie (GIIAS), une première européenne au Salon de l'automobile de Turin, en Italie, la signature d'accords avec des distributeurs aux Émirats arabes unis et au Koweït, la cérémonie de lancement de la marque et de signature des contrats de concession en Afrique du Sud.

Avec l'inauguration d'une première salle d'exposition mondiale, le positionnement et les objectifs de LEPAS sur la scène internationale se précisent encore. Ce jalon est non seulement un symbole important pour la philosophie de la marque, centrée sur l'épanouissement d'un style de vie élégant, mais aussi un moment clé pour établir LEPAS comme une référence sur le marché mondial des NEV.

LEPAS continuera à l'avenir d'encourager l'intégration profonde de l'innovation technologique, de l'esthétique du design et de la conduite élégante pour offrir aux utilisateurs du monde entier une expérience de la mobilité et du voyage d'une modernité sans précédent avec les NEV.

