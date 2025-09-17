OTTAWA, ON, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Puisque la session parlementaire automnale a commencé et vu la décision la plus récente de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt, le Congrès du travail du Canada (CTC) incite le gouvernement fédéral à cesser de procéder à des compressions et à commencer à investir dans les personnes qui tiennent aller le pays.

Au cours d'une conférence de presse tenue ce matin, Bea Bruske, présidente du CTC, et l'économiste principal DT Cochrane ont mis en garde que l'économie du Canada s'achemine dans la mauvaise direction et que les travailleuses et travailleurs en paient déjà le prix.

« La décision prise aujourd'hui par la Banque du Canada de réduire les taux d'intérêt reconnaît les contraintes que subissent les familles, mais elle ne suffit pas à elle seule à régler les problèmes économiques du Canada », a déclaré madame Bruske. « La baisse des taux peut alléger les pressions dans une certaine mesure, mais en l'absence de sérieux investissements publics dans le logement, les soins de santé, les emplois et la formation, la population canadienne sera laissée en plan pendant que le gouvernement mettra ses compressions en œuvre. »

Depuis 2022, le chômage a augmenté considérablement. Près d'un demi-million de personnes de plus sont en chômage. Le taux de chômage des jeunes avoisine 15 %, et celui des jeunes noirs et arabes est encore plus élevé, soit d'environ 25 %. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter, et les familles de tout le pays doivent se serrer la ceinture.

« Un trop grand nombre de personnes prennent du retard même si elles travaillent dur », a dit M. Cochrane. « Les loyers, l'épicerie -- tout coûte plus cher. Mais plutôt que d'établir des systèmes de soutien, le gouvernement suit de nouveau le plan d'austérité qui a causé tellement de tort par le passé. »

Le CTC incite le gouvernement fédéral à adopter une approche différente. Cela veut dire :

Investir dans le logement abordable

Protéger des services publics comme les soins de santé, les services de garde d'enfants, les transports en commun et l'éducation

Réparer l'assurance-emploi de telle sorte que toute personne qui y cotise puisse obtenir de l'aide quand elle en a besoin

Créer de bons emplois syndiqués en procédant à des investissements publics intelligents et en renforçant les lois sur le travail

Garantir un avenir meilleur aux jeunes personnes en leur donnant accès au travail décent et à la formation ou à l'éducation

« Le pays ne repose pas que sur le béton et l'acier. Il doit aussi reposer sur un fort filet de sécurité, les soins de santé, le logement et la formation professionnelle, c'est-à-dire les facteurs qui améliorent la vie des gens », a ajouté madame Bruske. « Le vrai leadership consiste à renforcer ces facteurs et non à réduire les services alors que des entreprises milliardaires continuent à empocher des profits faramineux. »

M. Cochrane a indiqué des données récentes selon lesquelles le PIB baisse et les investissements des entreprises diminuent rapidement.

« Le secteur privé se replie. C'est précisément dans ces circonstances qu'il faut renforcer le secteur public plutôt que de l'effacer », a-t-il précisé. « Si le gouvernement poursuit ses coupes, il ne fera qu'aggraver la situation. »

Le CTC a reproché au gouvernement Carney de ne pas avoir de plan économique clair.

« Nous entendons sans cesse parler de logement abordable et de croissance, entre autres termes à la mode », a dit madame Bruske. « Mais où est le plan? Où sont les emplois? À qui sert vraiment notre économie? »

Puisque près de 10 000 emplois de la fonction publique sont sur le billot et que les différents ministères sont appelés à comprimer leurs effectifs d'une proportion pouvant atteindre 15 %, le CTC dit que les travailleuses et travailleurs seront de nouveau appelés à payer le prix des mesures prévues.

« La crise actuelle n'a pas été causée par les travailleuses et travailleurs », a précisé madame Bruske. « Mais nous sommes prêts à participer à son règlement. Le gouvernement Carney doit faire preuve de courage plutôt que de compter sur des coupures. »

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Les médias peuvent adresser leurs questions aux : Relations avec les médias du CTC, [email protected], 613-526-7426