OTTAWA, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Demain, plus de 300 travailleuses et travailleurs de toutes les régions du Canada se trouvent sur la Colline à Ottawa pour participer à la Journée nationale de lobbying du Congrès du travail du Canada (CTC).

Les travailleuses et travailleurs rencontreront des députées et députés afin de les inciter à prendre des mesures concrètes ayant trait à l'abordabilité, aux soins de santé, au commerce et aux droits de douane et à rétablir des services publics forts. La présidente du CTC, Bea Bruske, indiquera à quels égards le budget fédéral de 2025 manque l'occasion de répondre aux réalités quotidiennes des travailleuses et travailleurs et de prendre les mesures que réclament ceux-ci.

« Le budget de 2025 laisse les travailleuses et travailleurs en plan. Il néglige l'écrasant coût de la vie, les lacunes de nos services publics et les contraintes imposées au personnel de première ligne qui tient notre pays à bout de bras. Les travailleuses et travailleurs répondent à l'appel aujourd'hui parce que le gouvernement ne l'a pas fait. Nous sommes ici pour exiger un plan qui fait vraiment passer les travailleuses et travailleurs avant tout. » - Bea Bruske, présidente du CTC

SUJET : Le fait que le budget de 2025 n'appuie pas les familles travailleuses

DATE ET HEURE : Le lundi 24 novembre à 18 h 15, HE

LIEU : Centre Rogers, Ottawa (55, promenade Colonel-By), salle Trillium

QUI: Bea Bruske--présidente du Congrès du travail du Canada (CTC)

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias du CTC, [email protected], 613-526-7426