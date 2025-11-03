OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - La présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), Bea Bruske, participera au huis clos des médias à l'occasion du budget de 2025 et sera disponible pour commentaires pendant le huis clos et par la suite dans le foyer de la Chambre des communes. Les vice-présidents exécutifs du CTC, Siobhán Vipond et Larry Rousseau, seront également disponibles pour commentaires après la publication du budget (mais ils ne seront pas dans la séance à huis clos).

DT Cochrane, économiste principal du CTC, participera également au huis clos et sera disponible pour commenter le budget.

Détails sur le huis clos des médias à l'occasion du budget de 2025

Date : 4 novembre 2025

Endroit : Édifice John G. Diefenbaker, 111, promenade Sussex, Ottawa

Disponibilité :

Présidente du CTC, Bea Bruske - en huis clos à partir de 14 h 30 jusqu'à la publication; disponible dans le foyer par la suite

Vice-présidents exécutifs du CTC, Siobhán Vipond et Larry Rousseau - disponible sur demande seulement.

Économiste principal du CTC, DT Cochrane - en huis clos, disponible dans le foyer par la suite

« Pour les travailleuses et travailleurs, ce budget permettra de déterminer une chose très simple : les entreprises les plus riches paieront-elles enfin leur juste part pour que nous puissions investir dans les personnes, les bons emplois et les collectivités? Les travailleuses et travailleurs ne peuvent pas continuer à assumer le fardeau pendant que les profits des entreprises montent en flèche. » - Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

« Ce qui importe dans le budget de 2025, c'est de savoir s'il prévoit de véritables investissements créateurs d'emplois dans le logement, les infrastructures publiques et un avenir carboneutre tout en veillant à ce que les travailleuses et travailleurs puissent avoir accès à des emplois syndicaux stables, assortis de salaires et d'avantages sociaux équitables. » - Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

« Le Canada a la capacité de bâtir une économie plus juste et plus résiliente, mais seulement si nous cessons de laisser le pouvoir concentré des entreprises dicter nos priorités. Ce budget doit nous faire passer d'une logique axée sur le profit à court terme à un investissement générationnel dans les personnes, la productivité et la prospérité partagée. » -- DT Cochrane, économiste principal, Congrès du travail du Canada

