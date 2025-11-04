Les syndicats du Canada appellent à des mesures plus fortes relatives aux emplois et aux services publics

OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le budget fédéral déposé aujourd'hui tombe à un moment de profonde incertitude. Les travailleuses et travailleurs doivent composer avec la hausse des prix, une crise commerciale grandissante et des programmes publics grevés au maximum. Puisque les tarifs douaniers imposés par les É.-U. éliminent déjà des emplois canadiens, ce budget donnait une occasion de montrer que le Canada est prêt à défendre les travailleuses et travailleurs, à accroître sa résilience, à protéger les emplois et à investir dans les personnes et les services publics.

Le gouvernement Carney a plutôt livré un budget qui réduit les services sur lesquels comptent les travailleuses et travailleurs et qui ne comprend pas les protections que l'actuel gouvernement a été élu pour mettre en œuvre.

« Pour ce qui est de défendre les emplois canadiens, le gouvernement actuel doit se relever les manches de nouveau. Les tarifs de Trump et les menaces commerciales mettent les travailleuses et travailleurs du Canada en péril, et le gouvernement ne peut pas se croiser les bras devant cela. Il nous faut des investissements générationnels dans le logement et l'infrastructure publique -- construits par une main-d'œuvre syndiquée à l'aide de matériaux faits au Canada -- pour assurer de bons emplois et maintenir la prospérité ici au Canada », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

« On ne peut pas créer des emplois en en éliminant des milliers », ajoute madame Bruske. « Pas plus qu'on ne peut aider à la croissance de l'économie en réduisant les services publics. Les travailleuses et travailleurs ont besoin d'un budget qui investit dans les personnes et l'infrastructure publique. »

« Puisque le parlement est minoritaire, ce budget n'est pas un fait accompli et il n'est pas nécessaire de tenir une élection pour que la population canadienne le fasse savoir », dit madame Bruske, « Les syndicats du Canada demandent au gouvernement libéral de travailler avec les autres partis pour modifier le budget de manière à assurer les soutiens, les investissements et les protections dont les travailleuses et travailleurs ont besoin afin de résister aux tarifs douaniers étatsuniens, de protéger les emplois canadiens et d'assurer une sécurité économique durable. Il est temps que le parlement défende les travailleuses et travailleurs. »

Le budget comprend des mesures sur lesquelles il vaut la peine de faire fond, y compris l'affectation de milliards de dollars à la construction d'habitations et d'infrastructures, le doublement des fonds affectés au Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical et le nouveau crédit d'impôt de 1 100 $ pour les personnes préposées aux bénéficiaires. Ces investissements sont précisément du genre dont les travailleuses et travailleurs ont besoin, car ils renforcent les compétences, haussent les salaires et améliorent les soins.

Mais pour vraiment protéger les travailleuses et travailleurs et notre économie, il faut prendre plus de mesures de ce genre -- et procéder à moins de coupures.

Le parlement doit s'unir pour modifier le budget afin qu'il protège les services publics, renforce les soins de santé, modernise l'assurance-emploi, voie à ce que le commerce soit assujetti au respect des normes du travail, élimine les échappatoires fiscales dont profitent les entreprises et procède à des investissements générationnels dans le logement, l'infrastructure et la production canadienne dont le Canada a besoin pour garantir notre avenir économique. Les travailleuses et travailleurs sont prêts à bâtir cet avenir -- il est temps que notre gouvernement les appuie activement.

« Les travailleuses et travailleurs ont prouvé à maintes reprises qu'ils sont prêts à faire leur part pour rebâtir le Canada au besoin », conclut madame Bruske. « Il est temps que notre gouvernement adopte une détermination semblable -- en défendant activement les travailleuses et travailleurs. »

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias du CTC, [email protected], 613-526-7426