À la COP28, Trina Solar fait la promotion du développement vert, à faibles émissions de carbone et durable par l'innovation et la collaboration

CHANGZHOU, Chine, le 29 déc. 2023 /CNW/ -- Lors de la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), qui se tient actuellement à Dubaï, aux Émirats arabes unis, Trina Solar a appelé à l'innovation technologique et à la collaboration avec des partenaires mondiaux pour soutenir la transition mondiale vers l'énergie propre. L'entreprise a également souligné l'importance d'un développement vert, à faibles émissions de carbone et durable.

En tant que productrice d'énergie verte, Trina Solar met assidûment en pratique sa philosophie de développement écologique et s'engage dans sa mission qui consiste à fournir de « l'énergie solaire pour tous ». Grâce à sa plateforme technologique de pointe de 210 mm et à sa technologie avancée i-TOPCon de type n, Trina Solar est en tête de l'industrie de l'énergie photovoltaïque à l'ère des 700 W+.

Les produits de l'entreprise sont utilisés dans de nombreux contextes, y compris le pâturage solaire, la culture agrivoltaïque, les projets photovoltaïques de pêche, les zones subsidentes de mines de charbon et les déserts. Au troisième trimestre de cette année, Trina Solar avait expédié 170 GW de modules photovoltaïques dans le monde entier, soutenant ainsi la transition vers la durabilité environnementale.

TÜV Rheinland a décerné à Trina Solar la certification ACV et la certification relative à l'empreinte carbone pour la gamme complète de modules Vertex de 210 mm, démontrant ainsi sa capacité à gérer un cycle complet à faibles émissions de carbone. Trina Solar a été une pionnière en matière de déclaration de produits environnementaux et de certification de l'empreinte carbone pour les modules de type n dans l'industrie et s'est associée à d'autres fabricants pour mettre au point des matériaux de silicium à faible teneur en carbone, réduisant ainsi considérablement les émissions de carbone. Trina Solar construit un nouveau parc industriel énergétique carboneutre dans la province du Qiinghai, qui intègre l'alimentation électrique, le réseau électrique, la charge et le stockage d'énergie. Son site de Yiwu, dans la province du Zhejiang, est la première usine de l'industrie photovoltaïque à obtenir le statut de carboneutralité.

Trina Solar collabore avec des partenaires mondiaux, y compris ceux du Moyen-Orient, pour soutenir la transition verte locale. L'entreprise entretient des liens étroits avec les Émirats arabes unis et le Moyen-Orient dans son ensemble. Trina Solar a fourni 800 MW de modules Vertex pour le projet de parc solaire photovoltaïque de 2 GW Al Dhafra à Abu Dhabi, l'une des plus grandes centrales solaires sur un seul site au monde. En octobre, Trina Solar a signé un protocole d'entente pour la collaboration dans le cadre de projets aux Émirats arabes unis afin de mettre en place une capacité verticalement intégrée couvrant toute la chaîne industrielle. Ce projet fera grandement la promotion du secteur d'énergie nouvelle aux Émirats arabes unis.

Trina Solar s'engage à devenir le chef de file dans le domaine des solutions solaires photovoltaïques et des solutions de stockage d'énergie intelligentes et à faciliter la transformation de nouveaux systèmes d'alimentation pour un avenir carboneutre. Trina Solar et le Fonds mondial pour la nature (WWF) demandent conjointement des actions pour accorder une heure de plus à la Terre avec l'énergie propre. L'entreprise s'est classée parmi les 100 meilleurs innovateurs de Reuters dans le cadre de la transition énergétique mondiale 2022 et a été nommée chef de file de la décarbonisation par la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine.

Trina Solar travaille à la mondialisation de sa capacité de production, de la prestation de services, de la gestion des opérations et des systèmes de contrôle des risques. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec toutes les parties prenantes mondiales à la construction d'un système d'énergie nouvelle et à la réalisation d'une croissance partagée par la discussion et l'innovation conjointe.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

