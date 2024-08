CHANGZHOU, Chine, le 4 août 2024 /CNW/ - Selon TrendForce, au premier trimestre de cette année, les expéditions cumulatives de modules de 210 mm (dont 210R) avaient dépassé 260 GW. Il est clair que les modules de type n de 210 mm sont en train de devenir le choix prédominant sur le marché, sept des dix principaux fabricants de modules produisant des modules de type n de 210 mm.

TrendForce affirme que d'ici la fin de l'année, la capacité de production des plaquettes de grand format continuera de s'accroître, avec une capacité qui devrait atteindre 1 174 GW, ce qui représente près de 99 % de la part de marché, et dominera le marché. En particulier, la capacité de production des plaquettes de 210 mm (dont 210R) a atteint 457 GW, ce qui représente 38,46 % du total.

Les plaquettes rectangulaires, lancées par Trinasolar en 2022, sont devenues une innovation clé pour les entreprises qui visent à améliorer l'efficacité des modules. La pénétration du marché des plaquettes rectangulaires 210R devrait s'accélérer à partir du deuxième semestre de 2024.

Selon TrendForce, la part de la capacité de production des cellules de grand format atteindra 99 % d'ici la fin de l'année, avec une capacité de production de 1 549 GW. Dans ce cadre, la capacité de production globale pour les cellules de 210 mm sera de 1 296 GW, ce qui représente une part de marché de 82,66 %.

TrendForce prévoit que la capacité de production des cellules de type n atteindra environ 1 078 GW, ou 68,8 %, d'ici la fin de l'année. Cela comprend une capacité de production des cellules TOPCon d'environ 909 GW, représentant 58 % du marché des cellules de type n. TrendForce prévoit que la part de marché mondiale des modules de type n augmentera considérablement, passant de 26,22 % l'an dernier à 68,93 % cette année.

La capacité de production des modules de grand format atteindra 1 365 GW cette année, avec une part de marché de 96,7 %, selon TrendForce. Plus précisément, la capacité de production des modules de 210 mm sera de 1 105 GW, ce qui représente 78,3 %. En ce qui concerne les expéditions, les modules de grand format devraient accélérer, représentant plus de 85 % du marché. Au premier trimestre de cette année, les expéditions cumulatives de modules de 210 mm (dont 210R) avaient atteint 260 GW.

Sept des dix plus grandes entreprises produisent des modules de type n de 210 mm, intensifiant leurs efforts pour atteindre une puissance supérieure à 700 W. Parmi eux, Trinasolar a été la première à produire en série des modules TOPCon de plus de 700 W et a lancé la 700 W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance pour continuer à avancer. Trinasolar a annoncé que ses expéditions cumulatives de modules de 210 mm ont dépassé 120 GW au premier trimestre de 2024, maintenant sa position de leader mondial.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]