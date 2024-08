CHANGZHOU, Chine, le 4 août 2024 /CNW/ - Le module de la série Vertex N 720W de Trinasolar s'est classé au premier rang d'un test de PV Magazine, démontrant son excellente performance dans toutes les catégories mesurant la performance en intérieur. Ce module et le module noir transparent Vertex S+ ont obtenu les deux premières places parmi tous les modules TOPCon testés.

Le test de PV Magazine comprend à la fois des tests de performance intérieure et des évaluations de test extérieur, dans le but de fournir une évaluation complète du rendement des modules photovoltaïques (PV) à de nombreux égards.

Les tests en intérieur comportent cinq catégories obligatoires : l'inspection visuelle, l'électroluminescence, le rendement à faible luminosité, le coefficient de température et la dégradation induite par le potentiel, ainsi qu'une catégorie facultative de dégradation induite par la lumière. Le module de la série Vertex N 720W de Trinasolar et le module noir transparent Vertex S+ se sont classés respectivement au premier et au deuxième rang de tous les modules TOPCon testés, avec des scores moyens de 95 et 92 dans les catégories de test obligatoires, soulignant le rendement et la fiabilité supérieurs des modules de Trinasolar.

Les modules Vertex N de Trinasolar présentaient la meilleure performance globale parmi tous les modules TOPCon lors des tests de performance à faible luminosité et de coefficient de température, les deux indicateurs clés qui ont la plus grande incidence sur le rendement énergétique par watt du module. Les modules Vertex N de Trinasolar ont obtenu des résultats bien supérieurs à ceux des autres produits dans les tests des catégories de la dégradation induite par le potentiel et de la dégradation induite par la lumière, les deux sous-catégories de fiabilité. Cela assure un fonctionnement fluide dans des environnements particulièrement difficiles.

Le module de la série Vertex N 720W de Trinasolar et le module noir transparent Vertex S+ utilisent la technologie i-TOPCon de type n, basée sur la plateforme technologique avancée de produits de 210 mm. Ces deux modules offrent une valeur exceptionnelle dans tous les paramètres d'application, avec une puissance élevée, une haute efficacité, un rendement énergétique élevé, une grande fiabilité et un faible coût moyen actualisé de l'énergie.

Cao Yunduan, responsable mondial de l'image de marque et du marketing chez Trina Solar, a déclaré : « Nos modules Vertex N et Vertex S+ sont devenus très populaires dans le monde entier grâce à leur fiabilité et à leurs performances et ont été utilisés dans de nombreuses situations différentes. Les performances impressionnantes des modules Vertex N et Vertex S+ lors des récents tests réaffirment notre engagement à offrir des produits de qualité supérieure qui répondent aux besoins changeants de nos clients. »

Trinasolar, dont la mission est « l'énergie solaire pour tous », se consacre à offrir plus de valeur à la clientèle en développant des produits à haut rendement et à haute puissance avec une technologie de pointe, contribuant ainsi à un avenir carboneutre.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]