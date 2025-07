CHANGZHOU, Chine, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Au cœur de la vaste étendue du désert de Gobi à Jinta, dans la province du Gansu, des rangées de panneaux solaires transforment des sables autrefois hostiles en un florissant « océan bleu » d'énergie verte; un projet pour lequel Trinasolar a fourni 100 MW de modules à haut rendement de la série Vertex, contribuant à stimuler à la fois la production d'énergie et le renouvellement de l'environnement.

La centrale de 500 MW

Les modules Vertex de Trinasolar, reposant sur une plateforme technologique de 210 mm, offrent une grande puissance de sortie, une meilleure efficacité et une fiabilité à long terme. Ces caractéristiques réduisent le coût actualisé de l'électricité (LCOE) tout en assurant un rendement énergétique stable malgré des défis environnementaux difficiles comme la sécheresse et les tempêtes de sable.

Le site de l'usine bénéficie d'environ 3 200 heures d'ensoleillement utilisables chaque année, ce qui en fait un endroit idéal pour le développement de l'énergie photovoltaïque. Fonctionnant désormais au maximum de sa capacité, ce projet de 500 MW génère environ 736,5 millions de kWh d'électricité par an, ce qui permet d'économiser environ 300 000 tonnes de charbon standard, de réduire les émissions de CO 2 de plus de 800 000 tonnes et de diminuer les émissions de matières particulaires de près de 4 000 tonnes. De plus, les panneaux photovoltaïques peuvent aider à atténuer la dégradation des terres en abaissant les températures de surface, en réduisant l'évaporation de l'eau et en diminuant l'érosion par le vent et le sable.

« Ce projet va au-delà de la production d'énergie : il illustre comment l'énergie solaire peut restaurer activement les terres dégradées, a déclaré Cao Yunduan, responsable mondial de l'image de marque et du marketing chez Trinasolar. Il s'agit d'un témoignage convaincant de l'intégration réussie de la préservation écologique et de l'énergie durable. »

S'appuyant sur ses modules photovoltaïques à haut rendement, Trinasolar s'est imposée comme un fabricant très fiable. Ses produits et solutions sont largement adoptés et reconnus par les clients du monde entier, avec une vaste expertise accumulée dans la prestation de solutions sur mesure pour les environnements désertiques et arides.

Une station d'alimentation à stockage solaire de 1,3 GW dans le nord-ouest de la Chine a récemment été raccordée au réseau en utilisant tous les modules Vertex N de Trinasolar.

Une centrale agrivoltaïque de 67,5 MW située dans la province du Guizhou , dans le sud-ouest de la Chine, a également été raccordée au réseau à l'aide des modules de la série Vertex N 720 W de Trinasolar.

Un projet de stockage solaire de 1 GW en construction dans le nord-ouest de la Chine, dans le cadre duquel Trinasolar fournira 210 MW de ses modules à haut rendement de la série Vertex N 720 W, devrait être raccordé au réseau d'ici la fin de l'année.

Trinasolar demeure déterminée à ouvrir la voie en matière de solutions photovoltaïques intelligentes et de stockage d'énergie. À l'avenir, Trinasolar continuera d'innover et d'améliorer ses technologies, offrant des produits et des solutions plus efficaces et plus fiables aux clients du monde entier et contribuant ainsi à un avenir carboneutre.

