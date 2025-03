MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Espace pour la vie présente Insecta Mundi. Je suis l'animal de la forêt, une exposition produite par la Biosphère en collaboration avec l'Insectarium dont l'élément central est un film de l'artiste naturaliste Frédéric Lavoie. À l'affiche à la Biosphère à compter du 5 avril, découvrez toute la beauté et la diversité d'insectes indigènes filmés à Montréal et aux alentours à travers cette œuvre vidéo de 44 min projetée en 4k sur écran géant. Jusqu'au 28 septembre 2025.

La démarche

« Le choix de présenter le travail de Frédéric Lavoie s'inscrit dans une volonté, pour la Biosphère, de mettre de l'avant des artistes dont la démarche est étroitement liée aux enjeux environnementaux, explique Julie Bélisle, agente culturelle à la Biosphère et commissaire de l'exposition. Nous exposons des œuvres au centre desquelles la nature est autant un sujet de recherche que de fascination ». Depuis plusieurs années, Frédéric Lavoie s'intéresse à la biodiversité pour comprendre les diverses façons d'être vivant. Il travaille souvent en forêt et intègre différentes équipes (observatoires de la faune, groupes de recherches ou cercles de naturalistes amateurs) pour repérer les espèces qu'il souhaite observer afin de les documenter en images. Pour l'exposition présentée à la Biosphère, il a collaboré avec des spécialistes de l'Insectarium.

Il a ainsi réalisé un inventaire filmé de plus d'une centaine d'espèces d'insectes indigènes du Québec. Cumulant au-delà de 40 heures de matériel, il en a tiré un film de 44 minutes qui nous met en contact avec une quantité impressionnante d'observations directes faites majoritairement en nature. Quelque part entre le documentaire et le cinéma expérimental, Insecta Mundi. Je suis l'animal de la forêt nous montre un monde fascinant à regarder, tout près de nous. Avec cette œuvre, Frédéric Lavoie crée une expérience qui cherche à nous faire ressentir le point de vue des interdépendances. Il nous invite à revenir à notre curiosité, à retourner vers nos premiers émois envers la nature où l'émerveillement naît de la simple observation de créatures libres.

La création de cette œuvre a été rendue possible grâce à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Arrêt sur image : Plus d'une trentaine d'espèces en exergue

En complément de l'œuvre documentaire, l'exposition présente plus d'une trentaine de fiches informatives à propos de plus de 30 espèces d'insectes que l'on voit dans le film. Les signes de déclin des populations d'insectes essentiels à l'équilibre des écosystèmes s'accumulent. Cette exposition vise à contribuer à une plus grande valorisation des insectes pour mieux les protéger. Un espace de l'exposition est d'ailleurs consacré aux sciences participatives.

Bio de l'artiste

Frédéric Lavoie détient un baccalauréat en anthropologie (Université de Montréal) et une maîtrise en arts visuels et médiatiques (UQAM). Sa pratique artistique part souvent d'une approche documentaire, à laquelle il intègre des éléments de fiction pour produire des récits, des portraits ou des analyses qui abordent des thèmes précis. Ses recherches gravitent autour des enjeux liés à l'écoute et à l'observation, aux rapports entre nature et culture, ainsi qu'aux impacts de l'activité humaine sur le vivant. Parmi ses principales réalisations, notons les diffusions du film FunFungi au Québec et en Hongrie (2022, 2024), le long métrage La nature contre-attaque (2019), sa participation à la biennale MOMENTA (2017), les expositions individuelles Le début de la fin au Musée McCord (2014) et Réécritures (2014) au Musée régional de Rimouski, ainsi que De visu, présentée à l'hiver 2025 au Musée d'art contemporain des Laurentides et réunissant son travail récent.

Profitez du Passeport Espace pour la vie pour une sortie dans l'un ou l'autre des cinq musées d'Espace pour la vie autant de fois que vous le voulez durant 12 mois !

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

