TORONTO, le 1er mars 2023 /CNW/ - Mars étant le Mois de la prévention de la fraude, Équité Association et ses assureurs membres rappellent aux Canadiens que le crime d'assurance fait toujours des victimes. Du vol d'automobiles aux accidents truqués, le crime d'assurance a des conséquences financières, physiques et émotionnelles très réelles et dévastatrices. Il touche les Canadiens d'un bout à l'autre du pays et traverse les frontières, les industries et les communautés.

Le Mois de la prévention de la fraude est une initiative de prévention du crime d'une durée d'un mois au Canada, qui vise à éduquer et à informer les consommateurs et les communautés sur la façon de reconnaître, de signaler et d'arrêter la fraude. Équité regroupe l'expertise collective de l'industrie canadienne de l'assurance de dommages pour détecter les réclamations d'assurance frauduleuses afin de rendre les communautés plus sécuritaires et de réduire le crime d'assurance au profit de tous les Canadiens honnêtes et travailleurs.

La campagne de cette année vise à prendre position, ensemble, en faisant la promotion des efforts de l'industrie de l'assurance et d'Équité Association pour protéger les Canadiens contre le crime d'assurance. Un vol dans notre quartier et notre maison, ou la peur et la perte que ressentent les victimes après un crime, le crime d'assurance nous affecte tous et cible souvent les plus marginalisés de nos communautés. Le crime compromet la sécurité publique, consomme nos indemnisations et engorge les systèmes médicaux et judiciaires, qui sont déjà congestionnés. Les victimes de crimes d'assurance, comme les accidents truqués, peuvent aussi subir des blessures mineures ou graves, allant de fractures à des déficiences invalidantes. Il ne fait aucun doute que le crime d'assurance a un coût humain.

« L'industrie de l'assurance a été conçue pour protéger les consommateurs lorsqu'ils en ont le plus besoin, a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. Les assureurs travaillent donc avec Équité Association pour garder les Canadiens en sécurité, car ils se soucient de leurs clients. »

Pour suivre la campagne du Mois de la prévention de la fraude, suivez Équité sur LinkedIn.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été victime d'un crime ou d'une fraude d'assurance, ou d'un vol de voiture, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez le signaler de façon anonyme grâce à notre partenariat avec Échec au crime. Il vous suffit d'appeler le 1-877-422-TIPS ou de visiter le site Web d'Échec au crime.

À propos d'Équité Association

À titre d'organisme national à but non lucratif, Équité Association aide les assureurs du Canada à lutter contre la fraude à l'aide d'analytiques avancées, de pratiques exemplaires en matière de renseignements et d'enquêtes coordonnées. Tirant parti de ses relations avec les forces de l'ordre, ses partenaires et les entreprises du secteur de l'assurance, Équité fournit un service amélioré et des analyses sur la fraude impliquant des véhicules, des biens et des cargaisons retrouvés. Équité sert aussi de point central pour le crime d'assurance pour tous les assureurs. Tout en se concentrant sur l'éradication de la fraude et du crime d'assurance, Équité se consacre à réduire le crime organisé au Canada et à protéger tous les Canadiens contre l'exploitation.

Pour en savoir plus sur Équité Association, visitez le site https://www.equiteassociation.com/.

SOURCE Équité Association

Renseignements: Contact d'Équité Association pour les médias: Emily Yu, directrice principale, Communications, Équité Association, [email protected]