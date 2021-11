À l'occasion de Mardi je donne, la Fondation Home Depot Canada lance sa campagne de financement Le projet Porte orange avec un don de plus de 400 000 $

Les dons des clients pendant la campagne viennent en aide à 124 organismes de bienfaisance canadiens qui contribuent à prévenir l'itinérance chez les jeunes au pays et à y mettre fin.

TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - À l'occasion de Mardi je donne, la Fondation Home Depot Canada lance sa campagne de financement Le projet Porte orange des Fêtes, qui a pour but de contribuer à prévenir l'itinérance chez les jeunes partout au pays et à y mettre fin. Les équipes des 182 magasins ont collaboré avec des organismes de bienfaisance locaux venant en aide aux jeunes. Ceux-ci recevront tous les dons faits en magasin et en ligne pendant la campagne, qui prendra fin le 19 décembre.

«Bon nombre de nos partenaires ont rencontré de nouvelles difficultés pendant la pandémie et connaissent une diminution marquée des dons individuels, ce qui ajoute à l'urgence de la crise de l'itinérance chez les jeunes au Canada», déclare Pamela O'Rourke, présidente du conseil d'administration, Fondation Home Depot Canada, et vice-présidente, Marchandisage, Home Depot Canada. «Toutefois, nos clients et nos associés ont su se mettre à l'œuvre avec brio en continuant de promouvoir ce programme année après année; grâce à eux, plus de 15 millions de dollars ont été recueillis depuis le lancement de la campagne Le projet Porte orange, en 2009.»

Home Depot Canada assume tous les frais administratifs de la campagne afin que l'entièreté des dons recueillis auprès des clients demeure dans les communautés d'où ils proviennent. Dans le cadre de la campagne de cette année, Home Depot Canada fera également un don de 2 000 $ à des partenaires caritatifs au nom de chaque magasin afin d'aider les organismes à affronter les difficultés supplémentaires entraînées par la COVID-19. L'entreprise fera également un don de 2 000 $ à la Croix-Rouge au nom de chaque magasin de la Colombie-Britannique afin d'aider les collectivités à surmonter les difficultés occasionnées par les inondations et les glissements de terrain récents. Le montant total donné s'élèvera à 416 000 $.

Les dons faits dans le cadre du projet Porte orange soutiennent les organismes qui offrent des logements stables et sécuritaires ainsi que des programmes visant le développement d'habiletés fondamentales afin d'aider les jeunes à se bâtir un avenir meilleur.

Itinérance chez les jeunes au Canada*

Chaque année, au moins 35 000 à 40 000 jeunes Canadiens sont sans abri.

Un Canadien sur cinq en situation d'itinérance est un jeune.

sur cinq en situation d'itinérance est un jeune. Parmi les jeunes sans-abri, 29 % affirment appartenir à la communauté LGBTQ2IA+, 28 % d'entre eux, à une communauté racialisée, et 31 % d'entre eux, à une communauté autochtone.

Aide offerte grâce aux dons

En moyenne, un don de 4 $ permet d'offrir aux jeunes un repas nutritif.

Un don de 16 $ permet de leur offrir une trousse d'hygiène personnelle.

Un don de 50 $ permet de leur offrir un endroit sécuritaire pour dormir pendant une nuit.

Un don de 150 $ permet de leur offrir une trousse de départ pour déménager.

Des dons peuvent être faits dans les 182 magasins Home Depot et sur le site leprojetporteorange.ca, où se trouvent de plus amples renseignements sur le travail de la Fondation Home Depot Canada, y compris sur le lancement récent de TradeWorx, un programme ciblé d'investissement permettant à des jeunes en situation d'itinérance de suivre une formation dans un métier spécialisé.

* Source : Vers un chez-soi Canada

