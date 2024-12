Les Canadiens peuvent explorer des destinations populaires ou sortir des sentiers battus tout en profitant d'un excellent rapport qualité-prix

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Le Cyberlundi se transforme en Cybersemaine avec Vacances Sunwing. Le dernier grand solde de la saison des économies du principal voyagiste au pays est un événement que les Canadiens ne voudront pas manquer. Grâce à notre communauté de conseillers FinanSud à l'affût des nouveautés, les voyageurs auront la chance, entre le 2 et le 8 décembre 2024, de profiter d'une nouvelle aubaine à tout casser chaque jour de la période de réservation et de rabais allant jusqu'à 40 % sur certaines de leurs destinations paradisiaques préférées. Les Canadiens pourront donc économiser sur des vacances de grande valeur sous les tropiques. Qu'il s'agisse d'explorer la jungle à Puerto Plata ou de savourer des délices culinaires à Mazatlán, l'aventure, l'immersion culturelle et les économies incroyables ne sont que le début.

« Suite au succès que nous avons connu l'année dernière grâce à nos économies de la semaine du Cyberlundi, nous espérons pouvoir aider encore plus de Canadiens à se rendre dans leurs destinations préférées en leur offrant des aubaines quotidiennes à tout casser », déclare Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing, au Québec. « Nous savons que lorsqu'il est question de vacances, les voyageurs avisés recherchent de la variété et un bon rapport qualité-prix. Voilà pourquoi l'équipe de Sunwing et la communauté des conseillers en voyages - les vrais conseillers FinanSud - se consacrent à dénicher des escapades fantastiques à des prix qui respectent leur budget. Des plages de Cuba et du Mexique aux cultures de l'Amérique centrale et de la Jamaïque, les Canadiens pourront découvrir ce que signifie en avoir plus pour leur argent tout au long de la semaine. »

La semaine commence avec sa première aubaine quotidienne à destination de Puerto Plata, en République dominicaine, pour les vacanciers qui souhaitent glisser en tyrolienne au-dessus de la canopée ou découvrir les 27 chutes d'eau de Damajagua. La deuxième journée offrira un rabais pour Varadero, à Cuba, et la chance de profiter d'une des plus belles plages du monde.

Les voyageurs obtiendront un excellent prix sur les escapades vers Mazatlán, un des joyaux cachés du Mexique, pour voyager dans le passé en admirant les monuments et les statues et déguster les meilleurs fruits de mer du pays. Lors de la quatrième journée, la République dominicaine vole de nouveau la vedette avec Punta Cana à l'avant-scène avec ses populaires promenades en motodune, ses balades à cheval et ses nombreuses aventures.

Montego Bay, en Jamaïque fait partie de l'équation : un endroit de rêve pour nourrir de magnifiques colibris dans une réserve ornithologique, descendre la rivière Martha Brae sur un radeau en bambou et admirer les vues panoramiques de la côte dans une maison historique. Le sixième jour apporte une destination chouchou - Holguín et ses fermes cubaines traditionnelles, ses fabriques de cigares et sa célèbre Colline de la Croix. Le voyagiste termine son solde hebdomadaire avec une aubaine à Playa Blanca, au Panama, une ville balnéaire charmante idéale pour une escapade hivernale. Cette région propose aux visiteurs des expériences uniques pour explorer la biodiversité dans le cratère d'un volcan endormi.

Jusqu'au 8 décembre 2024, les voyageurs pourront s'envoler vers les divertissements avec nos aubaines quotidiennes, en plus de profiter de 40 % de rabais sur les destinations explorées ou inexplorées offrant le luxe à petits prix. Pour en savoir plus ou pour réserver, contactez un conseiller en voyages ou visitez Sunwing.ca/fr chaque jour durant la période de réservation pour voir les dernières aubaines quotidiennes et les autres promotions du solde du Cyberlundi de Vacances Sunwing.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

