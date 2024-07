HALIFAX, NS, le 15 juill. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la réunion annuelle du Conseil de la fédération, les associations médicales nationales, provinciales et territoriales du Canada réclament des actions pour stabiliser le système de santé. Nous devons planifier un avenir meilleur, où la patientèle pourra recevoir les soins dont elle a besoin en temps voulu et où les médecins et autres professionnels et professionnelles de la santé pourront travailler dans un environnement sûr et doté de ressources adéquates.

L'ensemble des provinces et des territoires ont signé des ententes bilatérales avec le gouvernement fédéral qui comprennent des mesures de responsabilisation concernant quatre priorités communes en matière de santé. Nous accueillons favorablement ces mesures et saluons le travail de collaboration considérable qui a permis de finaliser ces ententes. En outre, nous sommes encouragés par les efforts déployés par certains gouvernements pour accroître la mobilité des travailleurs et travailleuses de la santé, réduire la charge administrative et créer des modèles de soins en équipe, et nous appelons les autres à suivre cet exemple.

Au Canada, plus de 6,5 millions de personnes n'ont pas de médecin de famille. Partout au pays, les patientes et patients sont régulièrement contraints d'attendre beaucoup trop longtemps pour recevoir une intervention chirurgicale, un diagnostic ou un traitement qui peut leur sauver la vie. Les services d'urgence fonctionnent souvent bien au-delà de leur capacité. Parallèlement, les changements climatiques rendent notre système de santé déjà surchargé plus vulnérable aux risques sanitaires et aux situations d'urgence liés au climat, notamment les inondations, les feux de forêt, les dômes de chaleur et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes.

Pour résoudre ces problèmes et créer des changements significatifs, tous les gouvernements doivent déployer des efforts collaboratifs, constructifs et ciblés.

Les associations médicales du Canada continuent de promouvoir des solutions concrètes à la crise dans le système des soins de santé : investir dans les soins en équipe dirigés par des médecins, instaurer un permis d'exercice pancanadien de la médecine, alléger le fardeau administratif, développer les soins virtuels, accélérer la formation et la délivrance de permis d'exercice aux médecins formés à l'étranger, élaborer une stratégie nationale sur les ressources humaines de la santé et réduire l'empreinte écologique du système de santé.

Nous sommes prêts à collaborer avec les gouvernements, les autres organisations de santé et les patientes et patients pour améliorer le système de santé et le rendre plus équitable et plus durable pour toutes et tous.

D r Paul Parks , président, Association médicale de l' Alberta

, président, Association médicale de l' D re Joss Reimer et D re Kathleen Ross , présidentes, Association médicale canadienne

et D , présidentes, Association médicale canadienne D r Ahmer Karimuddin , président, Doctors of BC

, président, Doctors of BC D r Randy Guzman , président, Doctors Manitoba

, président, Doctors Manitoba D r Gehad Gobran , président, Doctors Nova Scotia

, président, Doctors D re Krista Cassell , présidente, Société médicale de l'Île-du-Prince-Édouard

, présidente, Société médicale de l'Île-du-Prince-Édouard D re Paula Keating , présidente, Société médicale du Nouveau-Brunswick

, présidente, Société médicale du Nouveau-Brunswick D r Steve Major , président, Association médicale de Terre-Neuve-et- Labrador

, président, Association médicale de Terre-Neuve-et- D re Katherine Breen , présidente, Association médicale des Territoires du Nord-Ouest

, présidente, Association médicale des Territoires du Nord-Ouest D r Dominik Nowak , président, Association médicale de l' Ontario

, président, Association médicale de l' D r Andre Grobler , président, Association médicale de la Saskatchewan

, président, Association médicale de la Dr Alex Kmet , président, Association médicale du Yukon

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

