L'entreprise se concentrera à offrir des alternatives moins risquées* pour les consommateurs adultes et s'engage à offrir Un Avenir Meilleur (A Better Tomorrow™) à l'ensemble de la société.

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW/ - La nouvelle stratégie recentrée d'Imperial Tobacco Canada, intitulée « Un Avenir Meilleur », vise à atténuer les répercussions de ses activités sur la santé et la société.

« Je suis conscient qu'il s'agit d'un geste audacieux de la part d'une société de tabac de faire cette annonce à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac », a déclaré Ralf Wittenberg, président-directeur général d'Imperial Tobacco Canada. « Mais le monde change, et nous savons que nos consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives plus agréables à la cigarette. Nous renouvelons ainsi notre engagement à leur fournir ces produits et à leur offrir le choix qu'ils recherchent. »

L'entreprise a recentré sa stratégie pour se concentrer davantage sur les produits à risques réduits, qui sont de plus en plus acceptés par les organismes de santé publique et les gouvernements à travers le monde. Le groupe BAT, la maison-mère d'Imperial Tobacco Canada, possède un portefeuille de produits à risques réduits qui comprend les produits de vapotage, les produits de tabac chauffé et les sachets de nicotine oraux contemporains. BAT a également acquis récemment une part significative d'Organigram, un important producteur canadien de cannabis, et a déjà lancé son premier produit de CBD au Royaume-Uni.

« Les fumeurs cherchent depuis longtemps des produits pouvant remplacer les cigarettes. La plupart d'entre eux n'ont pas été satisfaits des alternatives traditionnelles et ont donc continué de fumer », a ajouté M. Wittenberg. « Mais aujourd'hui, grâce aux multiples années de recherche, aux technologies modernes et à l'innovation, nous disposons d'alternatives intéressantes qui offrent aux fumeurs adultes une gamme d'options plus agréables et moins risquées. Je n'ai aucun doute que ces produits contribueront à l'atteinte de l'objectif fixé par Santé Canada, qui est de réduire le taux de tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035 - un objectif que nous appuyons pleinement. »

* Basé sur la valeur probante et en supposant un abandon complet de la cigarette combustible. Ces produits ne sont pas sans risques et créent une dépendance.

Santé Canada affirme que le vapotage est une solution moins nocive que le tabagisme, tandis que d'autres autorités sanitaires respectées, comme l'agence de santé publique du Royaume-Uni, Public Health England, affirment que les produits de vapotage présentent 95 % moins de risques que les cigarettes traditionnelles.

« Cette année, le thème de la Journée mondiale sans tabac est "s'engager à arrêter"(#CommitToQuit). Il est clair que la cigarette présente de graves risques pour la santé, et que la seule façon d'éviter ces risques est de ne pas commencer à fumer ou d'arrêter. Malgré cela, de nombreux adultes choisissent encore de fumer. Notre stratégie visant à offrir Un Avenir Meilleur aux consommateurs offrira un plus grand choix aux fumeurs adultes à la recherche d'alternatives », a déclaré M. Wittenberg.

L'engagement de BAT ne s'arrête pas aux consommateurs. En plaçant le développement durable au cœur de sa stratégie, BAT offrira Un Avenir Meilleur non seulement à ses consommateurs, mais aussi à la société dans son ensemble, à ses employés et à ses actionnaires. Dans cette optique, nous souhaitons :

Offrir à nos clients une vaste gamme de produits de tabac, avec nicotine et au-delà, qui les satisfont et qui sont commercialisés de façon responsable.

Pour la société, nous visons une atténuation des répercussions de nos activités sur la santé et sur l'environnement.

Créer un lieu de travail dynamique, inspirant et engageant pour nos employés.

Offrir à nos actionnaires des rendements supérieurs et durables.

« En plus de notre engagement à réduire les méfaits du tabac pour les consommateurs, nous comprenons également notre impact sociétal, tant au Canada que dans le monde entier. Par conséquent, nous passons d'une entreprise où la durabilité a toujours été importante, à une entreprise où elle est au centre de tout ce que nous faisons » a déclaré M. Wittenberg.

Le groupe BAT s'est engagé à assurer la neutralité carbone de l'ensemble de ses activités d'ici 2030 en réutilisant ou en recyclant 100% de ses emballages plastiques d'ici 2025, et en réduisant de 35 % de sa consommation d'eau d'ici 2025. Ses efforts, qui se sont traduits par une réduction de 31 % de ses émissions en 2020, lui ont valu d'être nommée leader en matière de climat 2021 par le Financial Times. À cet effet, Imperial Tobacco Canada s'engage à procéder à un examen interne approfondi pour s'assurer de contribuer de manière significative aux objectifs mondiaux de BAT.

« Nous sommes immensément fiers de nos progrès à ce jour et enthousiasmés par notre stratégie », a poursuivi M. Wittenberg. « Notre objectif d'améliorer les résultats en matière de santé, de société et d'environnement est clairement défini. Cette démarche est la bonne pour nos consommateurs, pour la société, pour nos employés et pour notre entreprise. Il s'agit véritablement d'un moment charnière pour Imperial Tobacco Canada, et je suis extrêmement fier de conduire cette transformation », a-t-il conclu.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Renseignements: Pour plus d'informations ou une demande d'entrevue, veuillez contacter : Jean-Nicolas Desjeunes, Torchia Communications, (514) 998-0884, [email protected]

Liens connexes

www.imperialtobaccocanada.com