OTTAWA, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - Les eaux canadiennes abritent divers écosystèmes marins, des caractéristiques uniques et des espèces incroyables qui contribuent non seulement à la santé de nos océans, mais aussi à notre identité culturelle. Les effets des changements climatiques étant évidents dans le monde entier, le travail pour prévenir la perte de biodiversité, et protéger les espèces et les habitats marins est devenu urgent. Comprendre comment les conditions océaniques et la vie aquatique sont touchées par les changements climatiques et l'activité humaine mène à des solutions plus durables pour conserver les eaux canadiennes, tout en assurant des possibilités de pêche.

En cette Journée mondiale des océans, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a souligné plusieurs mesures prises par le gouvernement du Canada visant à protéger et à conserver les océans. Elle a annoncé l'octroi de 2,1 millions de dollars pour financer huit projets de sciences océaniques dans tout le pays. Ces projets ont été approuvés par la Commission océanographique intergouvernementale (COI), en tant que projets de la Décennie des Nations Unies pour les océans, ce qui signifie que les connaissances et les informations recueillies seront communiquées avec la communauté internationale, contribuant ainsi à l'effort scientifique mondial.

De plus, la ministre Murray a dévoilé la création du refuge marin des canyons orientaux au large de la Nouvelle-Écosse, ce qui rapproche le Canada de notre objectif visant à conserver 25 % de nos océans d'ici 2025, et 30 % d'ici 2030. Les canyons orientaux ont été désignés en 2018 comme éventuel refuge marin pour aider à protéger les espèces et les habitats vulnérables, y compris les coraux d'eau froide et une grande zone d'eau profonde frontalière. Grâce à son engagement avec la Province de la Nouvelle-Écosse, des organisations autochtones et des communautés locales des Premières Nations, de l'industrie de la pêche et des organisations non gouvernementales de l'environnement, le gouvernement établit un refuge marin qui réduira au minimum les répercussions sur les pêches, tout en atteignant les objectifs de conservation de la région. Toutes les pêches commerciales de fond seront désormais interdites dans le refuge marin, à l'exception d'une zone de gestion particulière pour la pêche à la palangre, qui représente 0,2 % de la superficie du refuge, et qui nécessitera une surveillance à plein temps par des observateurs en mer pour pouvoir y opérer des activités.

Le Canada s'intéresse également à ce qui se déroule au-delà de ses frontières maritimes, et plaide en faveur de la conservation des océans sur la scène internationale. Plus tôt cette semaine, le premier ministre a annoncé que le Canada coparrainera la Déclaration sur l'Amérique pour la protection de l'océan, une initiative du Chili qui vise à ce que les pays travaillent ensemble pour protéger l'océan Pacifique. En février 2023, le gouvernement du Canada, ainsi que les Premières Nations hôtes - Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh - accueilleront le monde entier à Vancouver pour le Cinquième congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5). Le Congrès réunira des experts de la conservation marine pour échanger des connaissances, des expériences et des pratiques exemplaires, en vue renforcer la conservation de la biodiversité marine et de protéger le patrimoine naturel et culturel de l'océan de la planète. La préinscription à IMPAC5 est maintenant ouverte.

La Journée mondiale des océans est l'occasion de célébrer la beauté des océans et de réfléchir à leur importance, leur richesse et leur diversité, ainsi que leur contribution au mode de vie canadien. C'est aussi le moment de reconnaître notre rôle collectif dans la protection des espèces et des écosystèmes qui peuplent nos eaux, aujourd'hui et pour les générations futures.

« Les Canadiens sont profondément liés à nos océans. Nous continuons de faire de grands progrès et de prendre des mesures dans la bonne direction pour protéger les océans du Canada, mais si nous voulons un avenir sain pour nos océans bien-aimés, je sais que nous avons encore du travail à faire. J'ai hâte de faire progresser des approches novatrices en matière de protection marine, comme la biorégion du nord du plateau continental, la zone d'intérêt extracôtière du Pacifique et d'autres. Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec les communautés autochtones et locales et avec tous les ordres de gouvernement, pour conserver les eaux communes et protéger les moyens de subsistance des communautés côtières pour les générations futures. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le 27 novembre 2018, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a annoncé le soutien du Canada à la Décennie des océans, avec un investissement pouvant atteindre 9,5 millions de dollars et un engagement à travailler avec des partenaires nationaux et internationaux pour faire progresser l'océanographie, approfondir et échanger les connaissances, construire des infrastructures et favoriser les relations.





La COI a également approuvé un neuvième projet, annoncé l'année dernière par l'entremise du Fonds pour les engins fantômes. Ces neuf projets sont menés par des participants et des chercheurs représentant les Premières Nations, le monde universitaire, l'industrie et les organisations non gouvernementales.





À ce jour, et avec la création du refuge marin des canyons orientaux, le Canada a protégé environ 842 821 kilomètres carrés de nos zones marines et côtières, soit plus de 14,6 % de nos océans.





Le congrès IMPAC5 aura lieu du 3 au 9 février 2023 à Vancouver , en Colombie-Britannique, au Canada. Ce sera un événement hybride offrant une programmation à la fois en personne et virtuelle. Cet événement est l'occasion de réunir des nations et des cultures différentes pour travailler en collaboration à un objectif commun : la protection des océans du monde. IMPAC5 soulignera le rôle de chef de file mondial du Canada en matière de conservation marine et mettra en évidence l'apport essentiel des connaissances et de l'esprit d'initiative des Autochtones dans la gestion des aires marines protégées au Canada et dans le monde.

