Réunissant les plus brillants esprits scientifiques du Canada, le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir est un mouvement national voué à terminer le combat de Terry contre le cancer.

TORONTO, le 4 févr. 2025 /CNW/ - En 1980, le Marathon de l'espoir de Terry Fox créait une vague de solidarité dans tout le Canada pour mettre un terme au cancer. Quarante-cinq ans plus tard, Fondation et Institut de recherche Terry Fox réunit les plus brillants chercheurs du Canada en oncologie pour aider à vaincre le cancer tel qu'on le connaît grâce au Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir (MOHCCN). Ce réseau novateur marque le début d'une nouvelle ère dans la recherche sur le cancer, qui se reflète aujourd'hui dans la nouvelle plateforme de marque commune baptisée « Terminons-le ».

Cette plateforme, la première du genre pour Fondation et Institut de recherche Terry Fox, révèle une nouvelle voix de marque dynamique et reflète l'objectif ambitieux de terminer le combat de Terry contre le cancer. Elle sera lancée à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, avec la présentation d'un court métrage saisissant dans lequel on entend une version inédite de la chanson « Courage » du groupe The Tragically Hip. Grâce à une technologie de pointe en matière d'effets spéciaux, le film reproduit des images d'archives de Terry Fox pendant son Marathon de l'espoir en 1980. On peut y voir des centaines de bénévoles et de sympathisants qui illustrent la façon dont les Canadiens et les Canadiennes continuent de s'unir pour réaliser le rêve de Terry, à savoir un monde sans cancer.

« Terry Fox demeure un phare d'espoir et d'unité pour toute la population canadienne et nous sommes profondément émus de participer à ce projet spécial », disent les membres de The Tragically Hip. « C'est la résilience dont nous avons été témoins chez nos proches touchés par le cancer, en particulier notre cher Gord, qui nous pousse à nous impliquer pour aider à mettre un terme au cancer et à poursuivre le travail entrepris par Terry il y a 45 ans. »

Pour la première fois à une telle échelle au Canada, le Réseau réunit des patients, des cliniciens, des chercheurs et des donateurs de plus de 100 établissements de recherche et de financement de tout le Canada au bénéfice de tous les patients atteints de cancer. Cette collaboration sans précédent stimule la recherche et l'innovation. Elle contribue à faire du Canada un leader mondial de l'oncologie de précision et nous rapproche du jour où chaque patient pourra recevoir un traitement personnalisé adapté au cancer dont il est atteint et à sa composition génomique. Un tel traitement entraînera de meilleurs résultats et procurera aux patients une meilleure qualité de vie.

« En réunissant les principaux centres d'oncologie du Canada pour générer des données et des connaissances de haute qualité, nous sommes en mesure de faire progresser la recherche sur le cancer et son traitement comme jamais auparavant », déclare Dr Jim Woodgett, président et directeur scientifique de l'IRTF. « En exploitant la puissance des nouvelles technologies - y compris l'apprentissage automatique et les percées dans les technologies d'imagerie moléculaire et de séquençage génomique - le MOHCCN peut maintenant créer et étudier de grandes quantités de données et ainsi avoir un impact positif sur les patients en fonction du cancer dont ils souffrent. »

Mettant en lumière le travail réalisé dans toutes les provinces du pays, le film Terminons-le montre que ce réseau n'est possible que parce que les Canadiens et les Canadiennes croient fermement que l'union fait la force. Les recherches menées par l'intermédiaire du MOHCCN visent à améliorer le taux de survie et la qualité de vie de tous les patients atteints de cancer au Canada et commencent déjà à porter fruit pour un nombre croissant de patients.

« Il y a quarante-cinq ans, l'implacable courage et la détermination sans faille de mon oncle Terry créaient un élan de solidarité dans tout le Canada et c'est cette même vision audacieuse qui est derrière le MOHCCN », déclare Kirsten Fox, nièce aînée de Terry et directrice du développement communautaire pour la Colombie-Britannique et le Yukon à la Fondation Terry Fox. « Bien que l'objectif de réaliser le rêve de mon oncle d'un monde sans cancer soit audacieux, le chemin à suivre pour y parvenir est tout tracé et, grâce à ce réseau national, nous pouvons terminer ce que mon oncle Terry a entrepris. »

C'est l'occasion pour le Canada de se positionner comme chef de file mondial de la médecine de précision en oncologie. Ensemble, nous pouvons mener à bien la mission que s'était donnée Terry d'éradiquer le cancer tel que nous le connaissons, pour un futur où personne ne craint plus le cancer. Pour nous aider à y parvenir et savoir comment vous pouvez y contribuer, visitez le site terryfox.org.

Autres citations :

« Grâce au Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, nous avons les moyens d'achever le combat de Terry contre le cancer - une conviction qui se reflète dans notre nouvelle plateforme de marque. La possibilité de partager des données à grande échelle changera la donne pour la recherche sur le cancer et permettra d'obtenir des résultats complètement différents pour les patients canadiens. » - Michael Mazza, directeur exécutif, Fondation Terry Fox

« La plateforme de marque Terminons-le constitue un virage radical dans le ton de la marque de l'un des organismes de bienfaisance les plus emblématiques du Canada. Notre nouvelle plateforme de marque repose sur la même audace et le même courage que ceux dont Terry a fait preuve dans son engagement à vaincre le cancer lors de son Marathon de l'espoir. » - Denise Dias, vice-présidente, Marketing et communications, Fondation Terry Fox

« Grâce au MOHCCN de l'IRTF, la recherche sur le cancer au Canada entre dans une nouvelle ère. Cette plateforme de marque traduit notre conviction que l'oncologie de précision est la voie à suivre pour mener à bien la mission de Terry et éradiquer le cancer tel que nous le connaissons. » - Kelly Curwin, Responsable des communications, Institut de recherche Terry Fox

À propos du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir

Le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir est une collaboration ambitieuse inspirée par Terry Fox. Il vise à améliorer les résultats et la qualité de vie pour les patients partout au Canada grâce à l'accélération de la médecine de précision dans le traitement du cancer. Dirigé par la Fondation Terry Fox et l'Institut de recherche Terry Fox et rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada et d'établissements partenaires de tout le pays, le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir commence à transformer la recherche et le traitement du cancer en unissant les Canadiens et Canadiennes autour d'une vision unique, « la feuille de route pour guérir le cancer ». Aujourd'hui, le réseau compte plus de 800 chercheurs, cliniciens et patients et plus de 40 établissements membres, dont des universités et des établissements de santé des 10 provinces canadiennes. https://www.marathonofhopecancercentres.ca/fr/

À propos de l'Institut de recherche Terry Fox

Fondé en 2007, l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF) investit dans des équipes et des partenariats collaboratifs de classe mondiale en recherche sur le cancer. Avec ses partenaires de recherche et de financement, l'IRTF travaille à la transformation de la recherche sur le cancer au Canada en réunissant les principaux organismes canadiens de recherche et de traitement du cancer, et en leur donnant les moyens d'agir sous les auspices du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir. Le portefeuille d'investissement de l'IRTF comprend également la direction de la nouvelle plateforme DHDP et ses programmes de subventions de recherche phares, financés depuis plus de quarante ans au moyen d'un processus d'examen concurrentiel international garantissant que les fonds sont attribués aux meilleurs chercheurs en oncologie du Canada, ce qui permet de faire des découvertes qui améliorent et sauvent la vie des patients atteints de cancer. www.tfri.ca

À propos de la Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement de la communauté, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'étudiants dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds à travers le pays. www.terryfox.org

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de ses donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de 900 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens et de Canadiennes. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

À propos du groupe The Tragically Hip

The Tragically Hip a été au cœur de l'esprit musical canadien, suscitant une forte connexion émotionnelle entre sa musique et ses fans, encore inégalée. Composé de cinq amis - Rob Baker (guitare), feu Gord Downie (chant, guitare), Johnny Fay (batterie), Paul Langlois (guitare) et Gord Sinclair (basse) - ayant grandi à Kingston, en Ontario, The Tragically Hip a atteint une grande popularité, ayant vendu plus de 12 millions d'albums au Canada et plus de 2 millions aux États-Unis. Le groupe a aussi été encensé par ses pairs, raflant 17 prix Juno, dont le Prix humanitaire 2021 lors de la 50e soirée des prix Juno, qui récompense les artistes canadiens ou les chefs de file de l'industrie dont la contribution à des causes humanitaires a contribué à améliorer le tissu social du Canada et d'ailleurs. En 2024, le groupe a célébré son 40e anniversaire avec la sortie d'une série documentaire en quatre épisodes, The Tragically Hip : No Dress Rehearsal sur Prime Video. Au fil de leur carrière, les membres du groupe sont devenus une référence culturelle au Canada et ont reçu de nombreuses distinctions et reconnaissances. Toutefois, ce dont ils sont le plus fiers, c'est du travail humanitaire qu'ils ont accompli au fil des ans par l'intermédiaire de nombreuses organisations et causes caritatives.

SOURCE La Fondation Terry Fox

CONTACT MÉDIA: Denise Dias, Vice-présidente, Marketing et communications, Fondation Terry Fox, [email protected], 416-988-0747; Kelly Curwin, Responsable des communications, Institut de recherche Terry Fox, [email protected], 778-237-8158