OTTAWA, ON, le 26 sept. 2025 /CNW/ - L'accès à l'avortement est un soin de santé et son accès doit être un droit universel. À l'occasion de la Journée internationale pour l'avortement sécuritaire, le dimanche 28 septembre 2025, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) rappelle aux législateurs et aux décideurs politiques de tout le pays qu'il sera toujours protégé dans ce pays.

À l'approche de la Journée internationale pour l'avortement sécurisé, la SOGC rappelle aux législateurs et aux décideurs politiques de tout le Canada que l'accès à l'avortement est un droit qui doit être protégé. (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

Malheureusement, nous continuons de constater un recul de la santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR) partout dans le monde, y compris dans de nombreuses juridictions. Cette tendance inquiétante nous rappelle qu'il n'a jamais été aussi important de veiller à ce que tous les aspects des soins de santé destinés aux femmes Canadiennes soient protégés pour les générations à venir. Les droits en matière de soins de santé ne peuvent être tenus pour acquis.

Si le Canada reste un modèle dans le monde en matière d'accès aux soins de santé, des défis persistent dans plusieurs pays. Dans de nombreuses régions du monde, l'accès à l'avortement sécuritaire reste sévèrement restreint, voire impossible. Cela conduit à des procédures dangereuses en catimini qui mettent en danger la vie des femmes et, dans de nombreux cas, à des décès qui auraient pu être évités.

La SOGC se consacre à améliorer l'accès à des soins sécuritaires en matière de santé sexuelle et reproductive localement et à l'international. La SOGC soutient également un certain nombre d'initiatives en santé mondiale des femmes visant à renforcer les services de santé sexuelle et reproductive dans les populations vulnérables à l'échelle mondiale.

À l'occasion de cette Journée internationale pour l'avortement sécuritaire de 2025, la SOGC maintient sa position inébranlable en faveur de services d'avortement sécuritaires, gratuits, protégés par la loi, et accessibles partout dans le monde. Face à l'incertitude qui règne au niveau international concernant ces droits, notre position ne reculera jamais.

« L'accès aux services d'avortement est essentiel lorsque l'on considère les besoins en santé sexuelle et reproductive des femmes. Nous savons que le fait de limiter l'accès à ces services n'élimine pas leur nécessité, mais ouvre la porte aux avortements clandestins et ceux-ci sont tout simplement dangereux. Le Canada est un leader mondial, mais nous ne pouvons pas tenir pour acquis l'accès aux soins et aux droits sexuels et reproductifs dans ce pays. » - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, présidente, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

