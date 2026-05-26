OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - En réponse à l'éclosion de la maladie Ebola en République démocratique du Congo, et à l'augmentation des risques en Ouganda et au Soudan du Sud, le gouvernement du Canada agit de manière décisive en mettant en place des mesures frontalières temporaires visant à réduire le risque d'introduction et de propagation du virus au Canada.

Le gouvernement du Canada a l'intention de suspendre les documents d'immigration pour les résidents des pays présentant un risque élevé ou très élevé d'éclosion de la maladie Ebola pour 90 jours, à compter du 27 mai à 23 h 59 (HAE). À l'heure actuelle, cela inclut la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Cela signifie que même les personnes disposant d'un visa de résident temporaire, d'une autorisation de voyage électronique (AVE) ou d'un visa de résident permanent déjà approuvés ne seront pas autorisées à se rendre au Canada tant que leur document d'immigration est suspendu. Pendant cette période, nous avons également l'intention de suspendre temporairement les décisions relatives aux demandes pour les documents présentés par des résidents de ces pays.

Le gouvernement a l'intention de mettre en œuvre des mesures supplémentaires qui entreront en vigueur le 30 mai à 23 h 59 (HAE) et demeureront en place jusqu'au 29 août 2026, selon lesquelles les citoyens canadiens, les résidents permanents, les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens et les ressortissants étrangers qui ont séjourné dans ces régions au cours des 21 derniers jours et qui ne présentent aucun symptôme devront se soumettre à une quarantaine de 21 jours. S'ils ne disposent pas d'un endroit où se mettre en quarantaine en toute sécurité, un lieu approprié leur sera fourni. Les voyageurs présentant des symptômes seront isolés dans un hôpital pour une évaluation plus approfondie. Ces mesures sont mises en œuvre en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

Les personnes qui se trouvent déjà au Canada ne sont pas concernées par ces mesures et peuvent continuer à séjourner ici pendant la durée autorisée de leur séjour. Conformément aux procédures habituelles, ces voyageurs avaient déjà été évalués à leur arrivée par des agents des services frontaliers de l'Agence des services frontaliers du Canada. Les citoyens canadiens et les résidents permanents pouvaient toujours rentrer au Canada et faisaient l'objet d'un examen à leur arrivée aux points d'entrée.

Bien que le risque pour la population canadienne reste faible, le gouvernement du Canada adopte une approche de précaution compte tenu de la gravité de la maladie Ebola et de l'évolution de la situation internationale, y compris la venue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Il n'y a jamais eu de cas importé de maladie Ebola au Canada et il n'y a actuellement aucun cas de maladie Ebola en Amérique du Nord.

Le gouvernement du Canada continue de suivre la situation de près et adaptera ces mesures selon l'évolution de la situation et en se fondant sur les données disponibles, notamment la situation épidémiologique au Canada et à l'étranger.

Nous rappelons aux voyageurs que les mesures aux frontières peuvent changer à tout moment et les encourageons à consulter les dernières informations sur le site voyage.gc.ca avant de voyager.

Citations

« La santé et la sécurité de la population canadienne sont notre priorité absolue. Ces mesures frontalières temporaires contribueront à réduire le risque d'introduction de la maladie Ebola sur le territoire canadien, tout en garantissant une prise en charge des voyageurs en fonction de leur niveau de risque. Nous continuerons à prendre des mesures fondées sur des données scientifiques et factuelles afin de protéger les Canadiennes et les Canadiens. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les Canadiennes et les Canadiens peuvent être assurés que leur santé et leur sécurité sont notre priorité absolue. Les mesures que nous prévoyons de mettre en place sont nécessaires pour protéger la population canadienne et renforcer l'intégrité de notre frontière face à cette menace pour la santé publique. Nous continuerons de prendre des mesures proactives et décisives en réponse à l'éclosion émergente d'Ebola. »

L'honorable Lena Metlege Diab

Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Liens connexes

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Conseils de santé aux voyageurs concernant la maladie Ebola

Maladie Ebola : symptômes et traitement

Loi sur la mise en quarantaine

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

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