De la décoration intérieure aux cocktails sans alcool, le rapport sur les tendances printemps/été 2023 de LG, exclusif à Pinterest, porte à l'attention tout ce qui est tendance au Canada, des électroménagers aux recettes.

TORONTO, le 10 mai 2023 /CNW/ - Un nouveau rapport de LG Electronics Canada (LG), appuyé par les informations de Pinterest, montre qu'avec des températures plus élevées à l'horizon, les Canadiens sont prêts à recommencer à recevoir à l'extérieur - et ils recherchent des renseignements tels que des conseils de nettoyage et des techniques culinaires pour faire des réceptions (du printemps et de l'été) un jeu d'enfant.

Related Documents View PDF Le rapport sur les tendances printemps/été 2023 de LG met en évidence les principales recherches sur Pinterest alors que la saison des divertissements en plein air commence (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Selon le rapport inaugural sur les tendances printemps/été 2023 de LG publié aujourd'hui, les Canadiens utilisent la plateforme pour rechercher des astuces de nettoyage, des recettes et bien plus encore, préparant ainsi le terrain pour la saison chaude qui s'annonce.

Le début d'une nouvelle saison s'accompagne d'un nettoyage, en particulier pour ceux qui s'apprêtent à organiser leur première réception de l'année en temps chaud. Lorsqu'il s'agit de mobilier et de décoration de terrasse, il ne s'agit pas seulement d'embellir l'espace avec de nouveaux coussins : les Canadiens devront laver les articles qui ont été entreposés pendant l'hiver, et ils cherchent un moyen peu encombrant de le faire. Par rapport à l'année dernière, les recherches sur Pinterest pour les laveuses et sécheuses empilables ont augmenté de 2,4 fois1.

LG propose la WashTower, un appareil unique et élégant qui offre une capacité de taille normale et des fonctionnalités intelligentes intégrées dans un espace réduit de moitié. De plus, contrairement aux laveuses-sécheuses empilées conventionnelles, le panneau de commande Centre ControlMC exclusif à LG est parfaitement positionné avec les commandes pour la laveuse et la sécheuse, à la bonne hauteur.

Pour les Canadiens qui recherchent une option robuste et intelligente lorsqu'il s'agit de coussins ou de couvertures d'extérieur, il existe une solution de lavage qui permet de ne pas se poser de question. La paire de laveuse et sécheuse à chargement frontal avec IA de LG est dotée de capteurs intégrés qui utilisent la technologie IA pour détecter la texture du tissu, le niveau de saleté et la taille de la brassée, puis elle sélectionne automatiquement les mouvements et les températures de lavage, et bien plus encore, pour un entretien avancé des tissus2.

Les boissons fraîches sont idéales par temps chaud, et les amateurs de boissons se tournent vers Pinterest pour s'inspirer de recettes de cocktails avec et sans alcool. Le rapport montre qu'il y a eu une augmentation de 220 % des recherches globales sur Pinterest pour les « boissons non alcoolisées sophistiquées » et une augmentation de 75 % des recherches pour les « glaçons sophistiqués »3.

Avec autant d'activités de plein air à l'horizon, les Canadiens auront besoin d'électroménagers pour la cuisine capable de suivre le rythme. Qu'il s'agisse d'un grand rassemblement ou de quelques amis sur la terrasse, l'espace intérieur d'un réfrigérateur est essentiel. Le nouveau réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXMC avec machine à glaçons Craft IceMC, ayant la plus grande capacité de réfrigérateur à profondeur de comptoir de l'industrie4 - offre une super grande capacité de 26 pi3, soit celle d'un réfrigérateur de profondeur standard contenu dans une conception de réfrigérateur à profondeur de comptoir élégante. Vous profitez ainsi de 25 % plus d'espace5 pour entreposer des carafes, des pichets ou tout ce que l'occasion peut exiger. Ce réfrigérateur peut également produire quatre types de glaçons, y compris les glaçons sphériques Craft IceMC exclusifs à LG, offrant aux Canadiens la possibilité de personnaliser leurs boissons et d'élever leur divertissement à un niveau supérieur avec de la créativité en matière de boissons.

Les bonnes boissons méritent d'être accompagnées de repas et de bouchées faciles à préparer. La cuisinière encastrable de LG dotée de la surface à induction et des technologies Air Sous Vide et Air Fry offre une cuisson rapide, précise et réactive qui permet une ébullition très rapide de l'eau et un mijotage remarquable et sans roussissement. Elle permet donc aux Canadiens de passer à un niveau supérieur dans la réception et la préparation de leurs repas grâce à une cuisson plus uniforme, à chaque fois. Pour les amateurs d'aliments frits à l'air chaud, la cuisinière offre également la possibilité de préparer ces plats croustillants sans culpabilité. Sur une période de 12 mois, il y a eu une augmentation de 88 % des recherches pour des recettes faciles d'aliments frits à l'air chaud sur Pinterest6, telles que des steaks de chou-fleur, des bouchées de steak et des options de poitrines de poulet.

Alors que les barbecues et les réceptions en plein air se multiplient, les Canadiens sont certains d'avoir un bon nombre de plats à préparer, et ils chercheront des moyens pour rendre leur cuisine propre et étincelante en un rien de temps. Le rapport montre que les recherches sur Pinterest pour des astuces de nettoyage ont augmenté de 4,2 fois par rapport à l'année dernière. De plus, lorsqu'il s'agit de recevoir, il n'y a rien de pire que de manquer de vaisselle ou de verre propres. Le lave-vaisselle QuadWash ProMC de LG vient à la rescousse. Il offre un cycle de lavage et de séchage d'une heure, laissant aux Canadiens plus de temps à passer sur la terrasse ou dans la cour arrière avec leurs invités, sans avoir à passer de précieux moments devant l'évier. Et lorsque la fête est terminée, les jets à haute pression, qui offrent 38 %7 de puissance de nettoyage en plus par rapport aux jets standard d'un lave-vaisselle QuadWashMD de LG, pulvérisent la vaisselle sous plusieurs angles tout en l'arrosant de plus d'un million de microbulles pour aider à éliminer les restes d'aliments tenaces et offrir une performance de nettoyage élevée afin que la vaisselle soit prête pour le prochain grand rassemblement.

LG a collaboré avec Pinterest pour déterminer les tendances de recherche sur Pinterest au Canada et dans le monde. Chaque mois, plus de 450 millions de personnes dans le monde utilisent Pinterest pour planifier les événements de leur vie et viennent sur la plateforme des mois à l'avance pour se préparer, ce qui permet à Pinterest d'avoir un aperçu précoce de ce qui sera bientôt tendance.

Vous pouvez consulter le rapport sur les tendances Pinterest printemps/été 2023 de LG ici. Pour en savoir plus sur les dernières innovations de LG en matière d'électroménagers, visitez LG.ca .

________________________________ 1 Données internes de Pinterest, CA, de janvier 2022 à décembre 2022, comparativement à janvier 2021 à décembre 2021. 2 Veuillez suivre les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette du produit. 3 Pinterest, données de recherche mondiales, période d'analyse de sept. 2020 à sept. 2022. 4 La plus grande capacité de réfrigérateur à profondeur de comptoir de l'industrie. Seule LG offre la super grande capacité de 26 pi3 d'un réfrigérateur à profondeur standard dans une conception de réfrigérateur à profondeur de comptoir pour un aspect intégré et épuré. Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de 25 % de plus d'espace* pour conserver les boissons et les aliments préférés de votre famille. 5 Basé sur une étude interne utilisant des boîtes de conserve de taille moyenne pour quantifier l'espace de stockage disponible, réalisée en mars 2022, comparant les modèles LRFVC2406S et LRFOC2606S de LG. 6 Données internes de Pinterest, CA, février 2022 comparativement à février 2023 7Pourcentage de réduction des traces d'eau par rapport à un lave-vaisselle de LG comparable non doté d'un générateur de vapeur, réglé au cycle de lavage délicat. Les résultats peuvent varier selon le modèle. Les résultats sont basés sur des tests effectués sur le modèle LDF7774ST de LG en février 2018.

