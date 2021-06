Ancré dans la conviction profonde que tout le monde devrait avoir l'occasion de s'épanouir et de grandir, À chance égale prendra vie sous forme de campagne de sensibilisation nationale, de dons d'entreprise et de collecte de fonds en magasin et en ligne. Les fonds amassés permettront d'appuyer les projets de recherche novateurs du MAP à l'échelle du pays, dont l'objectif premier est de trouver des solutions à des problèmes comme l'itinérance, l'accès aux soins de santé et aux médicaments ainsi que les effets collatéraux permanents de la pauvreté chez les enfants.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'engagement et du soutien de Bureau en Gros », a déclaré le Dr Stephen Hwang, directeur du MAP. « Nous partageons la même vision d'un avenir équitable pour tous et nous espérons que cela inspirera et stimulera les gens de partout au Canada à en apprendre davantage sur ces enjeux. »

Au Canada, plus de 1,2 million d'enfants vivent dans des ménages qui peinent à s'offrir des fruits et des légumes, au moins un million de personnes doivent se priver de produits essentiels afin de pouvoir se payer des médicaments d'ordonnance et 235 000 se retrouvent sans abri chaque année. Les cas de COVID-19 sont au moins trois fois plus élevés chez les personnes de couleur. Reconnus internationalement pour leurs innovations et leurs travaux scientifiques de pointe, les chercheurs du MAP travaillent en partenariat avec les collectivités et les dirigeants gouvernementaux pour s'attaquer, notamment, à ces problèmes de société par l'élaboration de programmes et de politiques axés sur l'équité.

« En tant que l'un des plus grands détaillants au Canada, nous avons la responsabilité de contribuer activement au bien-être et au développement des collectivités au sein desquelles nous opérons », a déclaré David Boone, PDG de Staples Canada. « Nous sommes heureux d'aider à financer les programmes de recherche révolutionnaires du MAP visant à s'attaquer aux inégalités auxquelles sont confrontées nos communautés, et d'apporter notre soutien par le biais de notre portée nationale et de notre réseau d'associés et de clients. »

Le lancement d'À chance égale aura lieu le 28 juin 2021 avec une collecte de fonds en magasin et en ligne. Pour de plus amples renseignements, consultez le bureauengros.com/achanceegale.

À propos de MAP

Le Centre MAP est un centre de recherche de premier plan reconnu à l'échelle mondiale qui se consacre à la création d'un avenir plus sain pour tous. Grâce à des recherches qui donnent une vision d'ensemble et à des solutions concrètes, les scientifiques du MAP s'attaquent à des problèmes de santé communautaire complexes, dont bon nombre se situent au croisement de la santé et de l'iniquité. Les 27 scientifiques et plus de 120 employés et étudiants du MAP travaillent en partenariat avec des collectivités, des chercheurs et des dirigeants gouvernementaux de partout au Canada pour s'attaquer à des problèmes comme l'itinérance, l'accès inégal aux soins de santé et aux médicaments ainsi que les effets collatéraux permanents de la pauvreté chez les enfants. Le MAP fait partie du Li Ka Shing Knowledge Institute de l'Hôpital St. Michael, un établissement d'Unity Health Toronto. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site maphealth.ca/fr.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 succursales et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux - Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises - ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram.

