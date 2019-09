À BIXI pour le climat - Le 27 septembre les BIXI seront gratuits

Plus de 150 000 étudiants manifestaient dans les rues de Montréal le 15 mars dernier. S'ajoutent maintenant citoyen.nes, travailleur.euses qui se mobilisent autour de la cause environnementale. BIXI a toujours prôné des valeurs de transport actif et de développement durable, c'est donc avec une conviction naturelle que nous emboitons le pas : une délégation BIXI marchera aussi pour le climat et nous invitons les Montréalais à utiliser BIXI gratuitement pour se rendre à la marche et se déplacer en ville. Le rendez-vous de départ se situe au monument Sir George-Étienne Cartier, au pied du Mont-Royal.