CHÂTEAUGUAY, QC, le 7 juin 2024 /CNW/ - MONTONI, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Montez Corporation , en collaboration avec la Ville de Châteauguay, sont ravis d'annoncer le début de la construction de l'Écoparc Châteauguay 30, un projet industriel évalué à 95 M$. Le bâtiment offrira près de 450 000 pieds carrés divisés en cinq locaux destinés à des activités industrielles. Situé stratégiquement sur l'autoroute 30 au cœur de Châteauguay et à 25 minutes de l'aéroport international Montréal-Trudeau, l'emplacement est idéal pour les citoyens de la ville et ceux des régions environnantes. La livraison du bâtiment, dessiné par NEUF Architect(e)s, est prévue à l'été 2025.

BCZ-Design et LEED Or

Ce projet innovant, une première pour MONTONI à Châteauguay, est en droite ligne avec les objectifs du développeur de décarbonation de son parc immobilier. La construction vise la certification LEED Or pour le noyau et l'enveloppe du bâtiment et la certification BCZ-Design (bâtiment à carbone zéro), qui tient compte de la réduction du carbone intrinsèque des matériaux et l'élimination de la combustion sur place.

200 panneaux solaires

L'Écoparc Châteauguay 30 respectera les plus hauts standards de l'industrie en matière de développement durable. Près de 200 panneaux solaires, situés sur le toit du bâtiment industriel, permettront également de réduire l'empreinte carbone de la phase opérationnelle. Une réduction de 50 % des coûts énergétiques et de plus de 60 % des GES par rapport à un bâtiment industriel traditionnel est visée, de même qu'une baisse de 50 % de la consommation d'eau.

« L'Écoparc Châteauguay 30 nous permet, une fois de plus, d'étendre notre portefeuille de terrains stratégiquement positionnés à travers le Québec au sein de la chaîne d'approvisionnement. Nous misons sur des constructions durables, qualitatives, qui favorisent le bien-être des occupants et qui, nous l'espérons, rendront fières les futures générations. »

- Dario Montoni, président du Groupe Montoni

« Le Fonds immobilier est engagé dans la transformation durable du marché immobilier et l'Écoparc Châteauguay 30 fait partie de notre démarche pour contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec les équipes de MONTONI et de Montez Corporation afin de construire l'avenir. »

- Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec MONTONI, en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Montez Corporation. L'Écoparc Châteauguay 30 appuie la vision du conseil municipal et rejoint les orientations du plan stratégique de la ville. Nous voulons des projets novateurs axés sur le développement durable soutenant la création d'emplois et la vitalité économique dans la ville de Châteauguay. »

- Éric Allard, maire de Châteauguay

Les cinq locaux modulables de ce projet industriel multi-locataires sont présentement à louer. Chacun d'entre eux possède un espace pour des bureaux.

Superficie du terrain : 947 228 pi ca

Espace total disponible : 438 643 pi ca

Accès rapide via l'autoroute 30

À 25 min de l'Aéroport international Montréal-Trudeau

Total de 197 espaces de stationnement

42 portes de quais de chargement

Hauteur libre jusqu'à 40 pi

Pour plus d'informations sur l'Écoparc Châteauguay 30 : https://chateauguay30.ecoparcmontoni.com/fr

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 5,2 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. La complétion de près de 4,5 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 31 décembre 2023, il comptait 44 projets immobiliers en développement ou en construction d'un coût de 5,7 milliards $; 80 immeubles en gestion d'actifs incluant 5 096 unités résidentielles locatives; 5 millions de pi2 de terrains industriels à développer et il cumulait des investissements de 344 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Montez Corporation

Fondée en 2002, Montez Corporation est l'un des principaux gestionnaires de placements immobiliers au Canada axé sur la création de valeur par l'approvisionnement, la transaction, la gestion et le développement d'investissements immobiliers à grande échelle. Montez a levé plus de 3,5 milliards de dollars de fonds propres pour ses stratégies de revenus, de croissance urbaine et de développement. Actuellement, Montez détient une participation dans un portefeuille représentant plus de 25 millions de pi2 évalué à plus de 7 milliards de dollars. www.montezcorp.com

