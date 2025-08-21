81 nouveaux logements abordables pour des familles et des personnes seules à Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 21 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Rivière-du-Loup et l'entreprise C4 Immobilier ont inauguré aujourd'hui le Complexe Fraser, un immeuble de 81 logements abordables destinés à des familles et à des personnes seules à Rivière-du-Loup. Ce chantier représente un investissement de plus de 24 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, et du maire de Rivière-du-Loup, M. Mario Bastille.

Le gouvernement du Québec a versé au total un peu plus de 13 M$, provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec, qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par le promoteur.

Les contributions gouvernementales à ce projet ont été rendues possibles grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et aux nouveaux investissements dans lesquels les gouvernements du Canada et du Québec ont chacun investi 992 M$.

La Ville de Rivière-du-Loup a également contribué au financement du projet à hauteur de 5,2 M$ en offrant le terrain ainsi qu'un crédit de taxes sur une période pouvant aller jusqu'à 35 ans.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à accélérer la cadence. Il faut construire plus, et plus vite, pour répondre aux besoins pressants des Québécois. Ce projet en est un bel exemple : avec la participation financière de notre gouvernement et une collaboration efficace, nous livrons des logements abordables de qualité, partout au Québec. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le nouveau gouvernement fédéral est déterminé à soutenir les provinces et les municipalités dans la recherche de solutions locales aux défis liés au logement. Ce projet permettra de répondre rapidement aux besoins pressants en logement des Québécoises et des Québécois. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Complexe Fraser est un projet majeur pour Rivière-du-Loup. Grâce à l'excellent travail de C4 Immobilier, à la proactivité de la Ville de Rivière-du-Loup et au soutien de notre gouvernement, 81 logements abordables sont maintenant offerts aux familles et aux personnes seules. C'est une réponse concrète à un besoin réel en logement, permettant aux Louperivoises et Louperivois de vivre et de s'épanouir dans un milieu qui répond pleinement à leurs besoins. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« Ce projet marque une étape décisive pour améliorer l'offre de logements à Rivière-du-Loup. Nous travaillons activement pour que chaque citoyen puisse bénéficier d'un chez-soi abordable et sécuritaire. Grâce à la mobilisation de nos partenaires et au soutien de notre gouvernement, nous posons des gestes concrets pour rehausser la qualité de vie dans notre région. C'est une priorité que nous portons avec conviction. »

Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeline et députée de Rimouski

« On le dit depuis plusieurs années : il est impératif d'offrir plus de logements aux gens de Rivière-du-Loup parce que notre ville est en pleine effervescence et que les besoins sont grands. Grâce à l'implication de partenaires d'ici, bien implantés dans notre milieu, qui ont voulu faire une différence dans la communauté, c'est 81 ménages qui, aujourd'hui, peuvent bénéficier d'un logis qui répond à leurs besoins, à prix raisonnable. La Ville de Rivière-du-Loup est fière de soutenir de telles initiatives parce que tout le monde, peu importe son statut ou sa condition, a droit à un logement décent. »

Mario Bastille, maire de la Ville de Rivière-du-Loup

« Le Complexe Fraser représente un exemple parfait de ce qui peut être accompli lorsque tous les acteurs se rassemblent pour unir leurs forces vers un objectif commun. Il démontre que nous pouvons relever les grands défis de notre société, comme celui du logement abordable, grâce à une volonté et à une vision partagées. »

Guillaume Lavoie et Stéphane Chouinard, C4 Immobilier

Faits saillants :

Le Complexe Fraser comprend 16 studios, 50 logements d'une chambre et 15 logements de deux chambres ;

comprend 16 studios, 50 logements d'une chambre et 15 logements de deux chambres ; Un total de 99 espaces de stationnement, dont trois pour personnes en situation de handicap, deux pour les véhicules électriques et 13 pour les visiteurs;

La construction s'est déroulée sur une période de 10 mois.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]