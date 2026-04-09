MORIN-HEIGHTS, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Animés par une volonté commune d'augmenter l'offre de logements, les gouvernements du Canada et du Québec ont renforcé leur collaboration en janvier afin d'accélérer la construction résidentielle et de soutenir le développement communautaire. Grâce au Protocole d'entente établissant les principes de la collaboration pour le déploiement de Maisons Canada au Québec, dans le respect des priorités et des compétences du Québec, les deux gouvernements livrent maintenant des résultats concrets en s'associant pour soutenir près de 865 nouveaux logements abordables partout au Québec, représentant un investissement total de 200 millions de dollars.

Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et Agnès Grondin, adjointe parlementaire de la ministre des Affaires municipales et députée d'Argenteuil, au nom de Caroline Proulx, ministre responsable de l'habitation et ministre responsable de la Condition féminine, annoncent l'approbation de trois projets résidentiels communautaires, qui permettront la réalisation de 77 nouveaux logements destinés à répondre aux besoins importants en habitation pour les personnes aînées autonomes, de personnes en situation de vulnérabilité ainsi que de femmes vivant des situations de violence.

Le coût de réalisation combiné de ces projets est estimé à plus de 37 millions de dollars et s'inscrivent dans les efforts concertés des deux ordres de gouvernement et des municipalités afin d'accélérer la mise en chantier de logements offrant un milieu de vie sécuritaire, digne et adapté aux besoins des personnes qui en ont le plus besoin.

Portés par des organismes communautaires solidement enracinés dans leur milieu, ces projets contribueront à améliorer l'accès à des logements de qualité pour les ménages à revenu faible ou modeste revenu, tout en renforçant le tissu social et communautaire des régions concernées.

La réalisation des projets annoncés aujourd'hui repose sur un financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec, notamment dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ), incluant une contribution fédérale par l'entremise de Maisons Canada.

Coopérative de solidarité Au cœur des collines

Le projet Coopérative de solidarité Au cœur des Collines, à Saint‑Calixte est porté par la Coop de solidarité au cœur des collines. Il prévoit la réalisation de 28 logements destinés à des personnes aînées autonomes. Le coût estimé du projet s'élève à un peu plus de 12 millions de dollars. Le projet bénéficie du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). Le début des travaux pourrait s'amorcer au printemps.

Collectif Amélie Fristel

Le projet Collectif Amélie Fristel, situé à Joliette, est porté par la Maison d'hébergement jeunesse Roland Gauvreau. Il comprendra 38 logements, dont 30 logements permanents et 8 logements transitoires, destinés à des personnes vivant avec un handicap physique, des troubles du comportement, ou encore à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Pour certaines, il s'agira d'un nouveau milieu de vie à long terme; pour d'autres, d'un milieu d'hébergement transitoire favorisant une reprise progressive de l'autonomie. Le coût estimé du projet est d'un peu plus de 19 millions de dollars. Le projet pourrait bénéficier également du FACL. Quant au début des travaux, il est envisagé à l'automne 2026.

Maison d'Ariane

Le projet porté par La Maison d'Ariane prévoit la réalisation de 11 unités d'hébergement de 2e étape destinés à des femmes et enfants victime de violence conjugale postséparation. L'Avenue d'Arianne est la création d'un milieu de vie, afin d'offrir un environnement sécuritaire, confidentiel et adapté, favorisant la reprise de pouvoir et la reconstruction des femmes et de leurs enfants. Le coût estimé du projet est de 7,4 millions de dollars.



Citations:

« L'accès à un logement sécuritaire et abordable est fondamental pour la dignité et le bien‑être des personnes et des familles. Grâce à notre partenariat étroit avec le gouvernement du Québec et les organismes communautaires, nous soutenons des projets qui répondent concrètement aux besoins des personnes aînées, des personnes en situation de vulnérabilité et des femmes qui ont besoin d'un environnement sécuritaire pour se reconstruire. Ensemble, nous accélérons la mise en chantier de logements qui font une réelle différence dans la vie des gens. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Québec tient à ce que l'accélération de la construction de logements sociaux et abordables sur son territoire se poursuive. L'annonce d'aujourd'hui prouve que nous sommes capables de faire preuve d'agilité et de diligence pour donner suite à des projets sans compromettre notre droit de regard dans un champ de compétence qui nous appartient. Un peu plus de deux mois après un accord sur un mécanisme de sélection des projets, nous voilà en mesure de confirmer la sélection de trois projets d'importance pour les Laurentides et Lanaudière. Je suis très fière de notre capacité à déployer rapidement ces investissements sur le terrain pour le bénéfice des ménages québécois. »

-- Caroline Proulx, ministre responsable de l'habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Les investissements que nous annonçons aujourd'hui feront une réelle différence et offriront de la stabilité et de la dignité pour des personnes et des familles qui en ont le plus besoin. Le fruit de cette collaboration entre Maisons Canada et le gouvernement du Québec nous permet de jeter les bases d'un Canada plus abordable, plus inclusif et plus résilient. »

-- Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Comme député de la région, je suis très heureux de voir des projets comme ceux annoncés aujourd'hui se concrétiser dans nos communautés. Ces logements auront un impact réel pour des personnes et des familles qui ont besoin de stabilité, de sécurité et de milieux de vie adaptés. Ce travail est le résultat d'une collaboration étroite entre les gouvernements et les organismes communautaires, et je suis fier d'y prendre part au bénéfice de nos collectivités. »

-- Tim Watchorn, député de Les Pays-d'en-Haut

« Je suis très heureuse de constater que le protocole d'entente convenu entre les gouvernements du Québec et du Canada en début d'année porte déjà ses fruits. Ces trois projets annoncés aujourd'hui augmenteront l'offre de logements sociaux dans notre région et permettra à des ménages à faible revenu de bénéficier d'un toit et de soutien. Je félicite les organismes porteurs de ces magnifiques projets humains, et je remercie l'ensemble de nos partenaires. »

-- Agnès Grondin, adjointe parlementaire de la ministre des Affaires municipales et députée d'Argenteuil

« La région des Laurentides accueille favorablement toute initiative qui favorise la diversité des logements sur le territoire. Chaque palier de gouvernement a la responsabilité de collaborer pour répondre aux besoins actuels en habitation. Les élus municipaux ont positionné la priorité habitation parmi tous les outils à notre disposition notamment la stratégie de développement économique des Laurentides et les objectifs de vitalité et d'occupation des territoires. Nous pouvons contribuer et sommes disposés à le faire. »

-- Xavier-Antoine Lalande, président du Conseil des préfets et des élus des Laurentides et maire de Saint-Colomban

« Maisons Canada a pour objectif de fournir rapidement et à grande échelle des logements abordables, en particulier aux communautés qui en ont le plus besoin. Cette collaboration avec le Québec met en évidence l'impact d'une coordination étroite entre les gouvernements fédéral et provincial, fondée sur des partenariats solides avec les organisations communautaires. Grâce à ces projets, nous contribuons à créer des logements sûrs et adaptés aux besoins des personnes âgées, des femmes victimes de violence et des personnes en situation d'itinérance ou menacées de le devenir. C'est ce type d'action coordonnée et axée sur les résultats qui est au cœur de notre mandat. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

« La Société d'habitation du Québec est fière de jouer un rôle important dans la mise en œuvre des moyens mis en place par les gouvernements pour augmenter l'offre de logements sociaux et abordables au Québec. Nous déployons les efforts requis pour que ces investissements se traduisent rapidement en nouveaux logements prêts à être occupés par des ménages dans le besoin. »

-- Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« Née de la persévérance de bénévoles passionnés, la Coopérative de solidarité Au cœur des collines prouve qu'en nous unissant, nous pouvons offrir aux personnes aînées de notre communauté un foyer sécuritaire dans un milieu de vie solidaire. Car si seuls nous avançons plus vite, c'est ensemble que nous allons plus loin. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce projet. »

-- Maria Dias-Ribeiro, présidente du CA de la Coopérative de solidarité Au cœur des collines

« Le projet de la Coopérative de solidarité Au cœur des collines est le fruit d'une mobilisation exemplaire. Notre équipe est très fière d'accompagner la réalisation de cette nouvelle coopérative. Nous tenons à remercier les gouvernements du Québec et du Canada et la municipalité de Saint-Calixte pour leur appui financier. Cette annonce marque une étape cruciale pour les personnes aînées de cette municipalité qui disposeront bientôt d'un milieu de vie adapté et dynamique, où l'entraide et la solidarité seront au premier plan. »

-- Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

« Le projet de la Maison d'Ariane permettra de répondre en partie au manque criant de services dans les Laurentides. Cette maison d'hébergement de deuxième étape offrira aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale postséparation un milieu de vie sécuritaire et un accompagnement spécialisé, deux éléments essentiels pour traverser une période où les risques demeurent particulièrement élevés. »

-- Mélanie Miranda, coordonnatrice habitation, Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape

"Le projet du Collectif Amélie-Fristel représente une formidable occasion de développement et d'intégration sociale afin de répondre à des enjeux majeurs auxquels font face les personnes vulnérables désireuse de contribuer à notre communauté, en offrant des appartements abordables, sécuritaires et brisant la solitude."

-- Sylvain Daneault, coordonnateur de la Maison Roland Gauvreau

Faits en bref

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui se consacre au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle.

En janvier 2026, le Canada et le Québec ont signé un Protocole d'entente établissant les principes de la collaboration pour le déploiement de Maisons Canada au Québec. Dans le cadre de cette entente, les deux gouvernements ont créé une Table de collaboration conjointe afin de coordonner le financement et le travail des partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires et de simplifier les processus d'approbation.

Les trois projets annoncés aujourd'hui qui seront réalisés notamment dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) bénéficieront d'un financement fédéral par l'entremise de Maisons Canada.

Les projets annoncés aujourd'hui font partie d'un ensemble de 18 projets approuvés à travers le Québec, annoncés dans le cadre du partenariat Canada-Québec visant à livrer des centaines de nouveaux logements abordables, de soutien et transitoires afin de répondre aux besoins urgents en habitation.

Le financement fédéral est subordonné à la signature d'ententes de contribution avec les promoteurs, et le financement du Québec sera versé conformément aux processus d'approbation habituels.

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SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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