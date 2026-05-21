WHITEHORSE, YT, le 21 mai 2026 /CNW/ - Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans les infrastructures dont dépendent les gens et les collectivités au quotidien. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon ont conclu deux ententes dans le cadre d'un engagement commun visant à soutenir le logement et les infrastructures pour les Yukonnais. Ensemble, ces partenariats permettront d'investir environ 350 millions de dollars dans le logement et les infrastructures.

Le premier de ces partenariats s'élève à près de 157 millions de dollars dans le cadre du volet provincial et territorial du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et vise à construire et à rénover des infrastructures au Yukon. Grâce à cette entente, le Yukon recevra jusqu'à 82,4 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir des projets d'infrastructure et des priorités en matière de logement et d'éducation postsecondaire, ainsi que jusqu'à 74,5 millions de dollars sur trois ans pour financer des infrastructures de santé.

Cet investissement permettra de donner la priorité aux travaux d'amélioration visant à soutenir et à favoriser l'offre de logements, y compris les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, les routes et les ponts, ainsi que les infrastructures communautaires. Il contribuera également à construire et à améliorer des espaces d'apprentissage et de recherche, ainsi que des infrastructures de santé essentielles, notamment des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée.

Le deuxième de ces partenariats est conclu entre Maisons Canada et la Société d'habitation du Yukon (SHY). Ce partenariat accélérera la construction de jusqu'à 500 logements prêts à être mis en chantier pour les Yukonnais. Soutenue par un financement fédéral pouvant atteindre 100 millions de dollars et un financement maximal de 93 millions de dollars de la SHY, cette collaboration soutiendra une approche de portefeuille pour accélérer la construction de logements, qu'il s'agisse de logements sociaux détenus et exploités par la SHY ou d'unités dirigées par des partenaires et construites par des promoteurs de logements communautaires à l'échelle du territoire. L'initiative permettra d'accroître la capacité et de fournir un financement prévisible et à long terme pour répondre aux besoins urgents en matière de logement dans les collectivités du Yukon.

Les nouveaux logements seront axés sur l'abordabilité, conformément aux programmes de loyer indexé au revenu, aux programmes destinés aux employés et aux programmes de partenariat de la SHY. Les projets de logements sociaux dirigés par la SHY accorderont la priorité aux ménages à très faible revenu et au personnel chargé de la prestation des services essentiels, tandis que les projets dirigés par des partenaires soutenus par le Fonds pour les initiatives en matière de logement garantiront l'abordabilité pendant au moins 20 ans, conformément aux critères du programme.

Pour raccourcir les délais de construction et améliorer l'efficacité, les partenaires appliqueront des méthodes de construction modernes (MCM). Environ un tiers des logements de chaque volet devraient intégrer les MCM, dans le but de donner la priorité aux matériaux et aux produits fabriqués au Canada, ce qui soutient les chaînes d'approvisionnement nationales et la croissance économique. L'initiative soutient également l'intégration de logements avec services de soutien et logements de transition, ce qui contribuera à lutter contre l'itinérance et à offrir une stabilité en matière de logement aux personnes vulnérables.

La création de collectivités dynamiques nécessite plus que la construction de logements. Elle nécessite également des investissements dans les infrastructures qui les soutiennent. C'est la raison pour laquelle les gouvernements du Canada et du Yukon collaborent afin de construire des infrastructures essentielles et des logements abordables pour les Yukonnais.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord bâtir des collectivités fortes. Les ententes annoncées aujourd'hui permettent de fournir des logements et des infrastructures à une vitesse et à une échelle jamais vues depuis des générations. Grâce au partenariat avec le Yukon, nous bâtissons des collectivités plus fortes, plus sûres et mieux reliées pour tous les Yukonnais. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La planification future par l'entremise de Maisons Canada et du Fonds pour bâtir des collectivités fortes aidera à soutenir les collectivités du Nord là où elles en ont le plus besoin. Nous reconnaissons les défis uniques que pose la construction dans le Nord, et ces investissements renforceront la résilience des logements, des infrastructures et des liens au Yukon et au Canada. »

Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député de Yukon

« Grâce au Fonds pour bâtir des collectivités fortes, nous améliorons les infrastructures de santé sur lesquelles les Yukonnais comptent au quotidien. En liant ces investissements en santé au logement et au développement communautaire, nous bâtissons un système de soins de santé plus solide et améliorons la qualité de vie, de manière à que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Les partenariats sont au cœur du mandat de Maisons Canada, qui consiste à accroître l'offre de logements abordables dans tout le pays. Cette collaboration avec le gouvernement du Yukon montre ce qui peut être accompli lorsqu'un leadership territorial fort s'accompagne d'investissements fédéraux ciblés, d'outils souples et de méthodes de construction modernes. Ensemble, nous accélérons la construction d'un plus grand nombre de logements abordables pour les Yukonnais, tout en renforçant la capacité de réaliser des progrès durables et à long terme. »

Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

« Les infrastructures comme les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, les routes locales et les réseaux de transport actif sont essentielles à la prospérité des collectivités. Le gouvernement du Yukon est fier de conclure un nouveau partenariat de dix ans avec le gouvernement du Canada pour investir dans des projets qui procurent des avantages à long terme partout au Yukon. »

L'honorable Cory Bellmore, ministre des Services aux collectivités

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de santé pour améliorer l'accès aux soins pour les Yukonnais. Cette entente nous aidera à faire progresser nos priorités en matière de santé, notamment en augmentant la capacité hospitalière et en répondant aux pressions croissantes qui s'exercent sur notre système. »

L'honorable Brad Cathers, ministre de la Santé et des Affaires sociales

« Ce nouveau partenariat avec le gouvernement du Canada permettra de débloquer d'importants investissements et d'accélérer la livraison de logements abordables pour les Yukonnais. Je remercie Maisons Canada pour son partenariat et sa volonté d'aider à offrir des logements stables, abordables et de qualité aux résidents du Yukon, dans le but de créer des possibilités et de renforcer les collectivités. »

L'honorable Scott Kent, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

Faits en bref

Le gouvernement du Canada prévoit d'investir un total de 156 918 000 $ dans le cadre des ententes bilatérales conclues avec le Yukon au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF).

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure, partout au pays, qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation climatique. À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars seront consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournira 6 milliards de dollars sur 10 ans; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournira 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le volet provincial et territorial est un volet fondé sur des allocations et octroie des fonds aux provinces et aux territoires afin de soutenir la construction et la rénovation d'infrastructures publiques. Les allocations se composent d'un montant de base pour chaque province et chaque territoire, auquel s'ajoute un montant calculé en fonction du nombre d'habitants, établi à partir des données du recensement de 2021 de Statistique Canada.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada (MC) est la nouvelle agence fédérale du Canada chargée d'accroître l'offre de logements abordables. En utilisant des terrains publics, des outils financiers souples et des méthodes de construction modernes, l'agence favorisera la création d'une industrie de la construction résidentielle plus productive et plus novatrice.

Le Canada et le Yukon travailleront en collaboration afin de suivre les progrès, d'éliminer les obstacles, d'évaluer l'état de préparation des projets et de soutenir la réalisation des projets de logement prévus dans l'entente. Cette approche de planification coordonnée permettra de garantir une mise en œuvre rapide et efficace.

Le budget de 2025 a doté MC d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets en suspens, attirer des investissements privés et philanthropiques, et déployer à grande échelle des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison.

Dans le cadre de l'entente conclue avec MC, le Yukon s'est engagé à favoriser la construction de logements en n'augmentant pas les frais ou les taxes qui nuisent à l'offre de logements.

Dans le cadre du volet de prestation directe du FBCF, le financement des projets est conditionnel à la signature d'une entente de contribution par le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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