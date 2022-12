70 M $ POUR ACCÉLÉRER LE VIRAGE NUMÉRIQUE DES PME QUÉBÉCOISES - La FCCQ et le Réseau des SADC et CAE s'unissent pour déployer le Programme canadien d'adoption du numérique

GRANBY, QC, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Réseau des SADC et CAE sont fiers de lancer officiellement le Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN) au Québec, en présence de l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Logo du Réseau des SADC et CAE (Groupe CNW/Fédération des Chambres de commerce du Québec)

Ce programme, sur quatre ans, permettra de soutenir le virage numérique des petites et moyennes entreprises, notamment pour accroître leur présence en ligne et adopter ou moderniser des technologies numériques. Au Québec, ce sont près de 6 300 microsubventions maximales de 2 400 $ qui sont offertes annuellement aux entreprises admissibles, en plus d'un réseau de 260 conseillers en commerce électronique pour les accompagner dans leur démarche.

Citations

« Nous devons aider les PME du Canada à rester compétitives dans un monde de plus en plus axé sur le numérique. Le Programme canadien d'adoption du numérique procurera aux entreprises du Québec les outils nécessaires pour vendre en ligne leurs produits et services locaux, faire croître leurs affaires et embaucher des travailleurs. Ce programme livré par nos partenaires le Réseau des SADC et CAE et la Fédération des chambres de commerce du Québec aidera un nombre encore plus grand d'entreprises québécoises et des milieux ruraux à se tailler une place sur les marchés de l'économie numérique. »

- L'hon. Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Les petites entreprises canadiennes sont résilientes et innovatrices, et notre gouvernement les soutiendra toujours dans leur croissance. Nous savons que la transition vers le numérique est essentielle dans un environnement postpandémique et c'est pourquoi nous avons créé le Programme Canadien d'Adoption Numérique - pour aider à transformer ces briques en clics. Je suis heureuse que ce programme novateur appuie les entreprises québécoises, alors qu'elles étendent leurs services en ligne et offrent l'excellence pour laquelle elles sont reconnues. »

- L'hon. Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

« Le Programme canadien d'adoption du numérique s'inscrit dans notre vision d'être un catalyseur de changement pour créer une économie plus innovante, plus concurrentielle et plus durable. Le virage et la numérisation des PME québécoises sont une étape cruciale, particulièrement pour le développement économique des régions. La FCCQ est honorée de piloter ce mandat avec le Réseau des SADC et CAE au Québec. »

- Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

« Le virage numérique est au cœur des priorités du Réseau des SADC et CAE puisqu'il est essentiel pour garder nos petites entreprises en milieu rural compétitives. Nous sommes donc très heureux de livrer le Programme canadien d'adoption du numérique en collaboration avec la FCCQ. Je suis convaincu que le PCAN aura un impact positif développement économique des régions du Québec. »

- Vallier Daigle, président du Réseau des SADC et CAE

« Numériser ses activités améliore grandement les ventes et la fidélisation des clientèles, voilà pourquoi le Programme canadien d'adoption du numérique est une aide essentielle pour les petites entreprises comme la Librairie Le Repère. Les PME ont besoin de conseils neutres et de soutien pour propulser leur virage numérique. »

- Virginia Houle, co-propriétaire Librairie Le Repère

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

À propos du Réseau des SADC et CAE

Les 67 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et 1 000 projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement les SADC et les CAE.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Laurent Corbeil, Conseiller en communication et attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3206, Cellulaire : 514 827-3723; Christine Pilote, Directrice des communications, Réseau des SADC et CAE, [email protected], Bureau : 581 999-6363; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]