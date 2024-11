Soutien financier aux PME des régions du Québec : près de 40 M$ pour propulser le transfert d'entreprise ainsi que leur transition verte et numérique

QUÉBEC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Le Réseau des Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) et des Centres d'aide aux entreprises (CAE) est plus que jamais incontournable pour soutenir la PME québécoise et nous sommes heureux de lancer aujourd'hui trois nouveaux fonds totalisant des investissements de près de 40 M$, afin de répondre à des besoins criants des entrepreneurs du Québec. Les SADC et CAE offriront donc de nouveaux produits financiers sous forme de prêts pour soutenir le transfert d'entreprise et accélérer leur transition verte et numérique.

« Ces nouveaux investissements apportent une réponse concrète aux défis majeurs que rencontrent les entrepreneurs dans nos communautés. Grâce à leur présence sur le terrain, les SADC et CAE offrent un accompagnement de proximité qui permet à notre Réseau de réagir rapidement pour permettre aux PME de poursuivre leurs ambitions de croissance, d'innovation et de développement durable », déclare Pascal Harvey, président-directeur général du Réseau des SADC et CAE.

Les entrepreneurs pourront bénéficier d'un prêt pouvant aller jusqu'à 50 000 $ à des conditions avantageuses - dont un congé d'intérêt de deux ans. Au-delà du financement, les SADC et CAE offrent aussi de l'accompagnement personnalisé, des formations, des outils, et ouvrent aussi la voie aux PME à un vaste réseau d'expertise et de partenaires. Les conseillers des SADC et CAE ont l'avantage de bien connaître les défis économiques de leur milieu et de compter sur un conseil d'administration composé de leaders locaux. Des éléments clés qui favorisent le succès des entreprises en région.

Plus de moyens pour soutenir l'avenir des PME

Rappelons que ces nouveaux fonds font partie de nouvelles mesures rendues possibles grâce au récent renouvellement de nos ententes avec Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Celle-ci renouvelait en juin dernier son engagement envers le Réseau à titre de partenaire privilégié dans le développement économique des régions. Une entente représentant des investissements de 245 millions sur cinq ans donnant plus que jamais aux SADC et CAE les moyens de leurs ambitions.

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les entrepreneurs de toutes les régions dans leur croissance et leur transition vers un avenir plus vert et numérique. L'accès à de nouveaux fonds contribuera non seulement à renforcer la compétitivité des PME du Québec, mais également à consolider la vitalité économique de nos collectivités. En collaborant étroitement avec les SADC et CAE, nous assurons aux entreprises l'accompagnement et les ressources nécessaires pour réussir dans un monde en pleine évolution. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renforcer notre positionnement au sein de l'écosystème économique québécois

Le Réseau des SADC et CAE affirme aussi une volonté claire de renforcer sa présence et son positionnement au sein de l'écosystème de développement économique en travaillant en complémentarité avec les différents acteurs. Dans le cadre de ces nouvelles mesures, notre Réseau pourra compter sur l'appui de joueurs clés dont le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) et Le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD).

« Le CTEQ salue l'initiative des SADC et CAE de la mise en place de nouveaux fonds. Stratégie Transfert contribuera directement à la pérennité de nos entreprises engagées dans la voie du transfert. Plus que jamais, nous appuyons cette stratégie et nous répondons présents pour collaborer avec le Réseau des SADC et CAE, une organisation qui joue un rôle prépondérant auprès de nos entrepreneurs, qui à leur tour, contribuent à la vitalité économique de nos régions. »

- Alexandre Ollive, Président-directeur général du CTEQ.

« L'annonce de ces nouveaux fonds nous permettra de renforcer notre complémentarité avec le Réseau des SADC et CAE, un collaborateur de longue date avec qui nous partageons un objectif commun : celui d'accompagner et de soutenir les PME québécoises dans leurs démarches en écoresponsabilité, »

- Nicolas Girard, Directeur général du Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD).



« Stratégie Verte des SADC+CAE est un levier pour accélérer la transition écologique des PME, essentielle à l'atteinte de nos objectifs environnementaux et au développement économique des régions. En complément de l'accompagnement des partenaires et conseillers régionaux, ce fonds offre une réponse concrète aux défis rencontrés par les PME désireuses de s'engager dans cette transition. Écotech Québec continuera de soutenir les SADC+CAE avec des initiatives comme la plateforme GPSclimat qui accélère la transition écologique des entreprises. »

- Isabelle Dubé-Côté, Présidente et cheffe de la direction, Écotech Québec

À propos des nouveaux fonds

Les trois nouveaux fonds proposent des modalités avantageuses pouvant varier légèrement d'une SADC ou d'un CAE à l'autre. Globalement, les prêts offerts pourront aller jusqu'à 50 000 $ et incluent un congé d'intérêt de deux ans, ainsi qu'un congé de capital durant les trois premiers mois avec possibilité d'extension jusqu'à deux ans.

Financement Stratégie transfert

Pour faciliter le transfert d'entreprises en région, tant pour la relève interne et familiale que pour l'acquisition d'entreprises.

Financement Stratégie verte

Pour accélérer le virage vert des petites entreprises des régions du Québec en facilitant l'adoption de pratiques écoresponsables ou l'implantation de technologies propres au sein des entreprises, comme l'optimisation de l'efficacité énergétique ou des matières résiduelles des PME ou encore la diminution de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Financement Stratégie numérique

Pour accélérer la transition numérique des petites entreprises, comme l'implantation de systèmes de gestion (CRM, ERP), l'automatisation de processus, la robotique, la domotique ou encore l'optimisation de la sécurité informatique.

À propos du Réseau des SADC et CAE

Le Réseau des SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) regroupe 57 SADC et 10 CAE qui œuvrent depuis plus de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Ce sont plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et 1500 projets de développement économique local. www.sadc-cae.ca

Quelques impacts des SADC et CAE au sein de l'économie québécoise

Les investissements au sein des SADC et CAE rapportent ! Selon une étude réalisée par Aviseo Conseil pour la période 2019 à 2023, les SADC et CAE ont engendré une augmentation du PIB réel du Québec de 458 M$ dont 85 M$ découlent de nos investissements en prêts et 273 M$ sont générés par l'augmentation du taux de survie après cinq ans des entreprises accompagnées par les SADC et CAE.

Développement économique Canada appuie financièrement les SADC et les CAE

