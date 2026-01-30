MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - 5N Plus inc. (TSX : VNP) (« 5N+ » ou la « Société »), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui s'être vu accorder une subvention de 18,1 M$ US par le gouvernement des États-Unis en vue d'accroître ses capacités et d'élargir son offre de recyclage et d'affinage de germanium à son établissement de St. George, au Utah. Cette somme lui permettra d'alimenter les chaînes d'approvisionnement en cristal de germanium pour les applications d'optique et de modules solaires.

La somme a été accordée en soutien au décret promulgué par le gouvernement américain concernant les mesures immédiates pour accroître la production américaine de minéraux. Elle permettra à 5N+ d'accroître graduellement ses capacités d'extraction du germanium des résidus industriels et des sous-produits miniers au cours des 48 prochains mois. À échéance, 5N+ devrait pouvoir valoriser jusqu'à 20 tonnes métriques de germanium de haute pureté par année. L'ajout de ces nouvelles capacités d'approvisionnement permettra à la Société de répondre à la demande en croissance rapide aux États-Unis pour les applications technologiques à base de germanium.

« Cette somme octroyée renforce notre position unique en tant que chef de file de confiance, doté d'une expertise en approvisionnement, affinage et production fournissant des semiconducteurs spécialisés de haute pureté pour les applications critiques de nos clients clés, a mentionné Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N+. Nous sommes fiers que notre établissement de St. George, au Utah, ait été reconnu, une fois de plus, comme un partenaire clé du gouvernement américain. »

5N+ fabrique et adapte des substrats de germanium de haute pureté, exempts de dislocation, électriquement uniformes et qualifiés pour un usage spatial. Ceux-ci jouent un rôle essentiel pour l'optique infrarouge, les systèmes de vision nocturne, les fenêtres de surveillance, les applications optroniques/infrarouges et les cellules solaires alimentant les satellites commerciaux et de défense nationale.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux de haute pureté forment souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont formulées, notamment que 5N+ sera en mesure de maintenir en poste et d'embaucher du personnel clé et de préserver les relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux; que 5N+ continuera de mener ses activités dans le cours normal des affaires; que 5N+ sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance; que 5N+ réussira à traiter les commandes de son carnet de commandes en temps opportun; que 5N+ ne subira pas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de perturbations importantes de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles; que 5N+ sera en mesure de générer de nouvelles ventes, de produire, de livrer et de vendre des produits aux volumes et aux prix prévus et de contrôler ses coûts; ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement futur, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2024 de 5N+ daté du 25 février 2025 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres et les semestres clos les 30 septembre 2025 et 30 septembre 2024, qui peuvent être consultés sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N+ pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N+.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que ses objectifs, priorités stratégiques et perspectives, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

SOURCE 5N Plus Inc.

Personne-ressource : Richard Perron, Président et chef de la direction financière, 5N Plus inc., 1 514 856‐0644, [email protected]