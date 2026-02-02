Augmentation réussie de 30 % de sa capacité de production en 2025

Nouvelle augmentation de 25 % prévue en 2026

Les besoins en matière d'IA, de connectivité, d'observation et de sécurité alimentent une forte demande pour la technologie des cellules solaires

MONTREAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - 5N Plus inc. (TSX : VNP) (« 5N+ » ou la « Société »), un chef de file dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui les plans de sa filiale en propriété exclusive, AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »), visant à augmenter sa capacité de production de cellules solaires de 25 % en 2026. La nouvelle capacité supplémentaire, qui sera graduellement accessible à compter du deuxième semestre de l'année, s'ajoutera aux augmentations précédentes de 30 % en 2025 et de 35 % en 2024.

« Avec l'adoption rapide de l'IA et l'appétit croissant pour la connectivité, nos clients s'assurent de prévoir et de sécuriser leurs produits qui seront nécessaires dans le cadre de futurs programmes de satellites et de missions spatiales », a souligné Gervais Jacques, chef de la direction de 5N+. « Dans cet environnement dynamique, leur confiance en nos capacités à leur fournir des appareils spécialisés innovants et de grande qualité se reflète dans notre carnet de commandes pleinement rempli et une grande réserve de projets qui exigent désormais une capacité supplémentaire, conformément à l'approche disciplinée qui nous a bien servis jusqu'à présent. »

Au fil des ans, AZUR a fait ses preuves à plusieurs reprises en réussissant à élargir ses activités tout en limitant les nouveaux investissements, grâce à l'utilisation optimale de l'espace physique disponible sur place pour répondre à la demande croissante. D'une augmentation à l'autre, l'équipe a également accéléré le déploiement de nouveaux équipements et la mise en service de capacités additionnelles.

Lors des trois dernières années, la capacité a augmenté dans tous les services d'AZUR, de l'épitaxie à la production, l'assemblage et la mise à l'essai de cellules. Au cours de l'année prochaine, la Société prévoit atteindre son objectif de 25 % en investissant à la fois dans les opérations en amont et en aval, notamment grâce à l'optimisation des procédés et à l'automatisation additionnelle.

« Alors que nous entamons l'année en force, nous sommes bien positionnés pour consolider notre leadership, mettre en œuvre nos initiatives de croissance et continuer à développer les produits dont notre clientèle a besoin », a ajouté Gervais Jacques.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), gère des centres de recherche‑développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

