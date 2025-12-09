MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - 5N Plus Inc. (TSX : VNP) (« 5N+ » ou la « Société »), un chef de file dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a le plaisir d'annoncer son intégration au sein de l'indice composé S&P/TSX, entrant en vigueur avant l'ouverture de la séance du lundi 22 décembre 2025. Cette annonce s'ajoute à l'intégration récente de la Société dans le MSCI Canada Small Cap Index.

« Notre inclusion au sein de cet indice de référence phare au Canada, qui regroupe les sociétés les plus importantes et dont le titre est le plus activement négocié au pays, récompense l'excellent travail de notre équipe et notre capacité à prospérer dans tous les types d'environnement d'affaires, a souligné Gervais Jacques, chef de la direction de 5N+. Notre ajout aux indices S&P et MSCI en 2025 accroît notre visibilité auprès des investisseurs mondiaux, en plus de témoigner de la force de notre positionnement unique sur le marché et de notre leadership dans le secteur des semiconducteurs spécialisés et des matériaux de haute performance. »

L'indice composé S&P/TSX est l'indicateur principal de l'activité boursière canadienne, le plus vaste parmi les indices du S&P/TSX et la base de nombreux sous-indices. Davantage d'actifs sont investis dans les produits fondés sur les indices S&P Dow Jones que des produits fondés sur les indices de tout autre fournisseur au monde.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

